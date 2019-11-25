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英貨櫃39命慘案 25歲司機認罪：去年5月起助移民偷渡

英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案在10月23日凌晨曝光，司機羅賓森駕駛貨櫃車由比利時出發，前往英國艾塞克斯柏佛利特（Purfleet, Essex），抵達華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）後，他發現貨櫃內有39具屍體，報警後，他也遭到逮捕。（美聯社）

英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案在10月23日凌晨曝光，司機羅賓森駕駛貨櫃車由比利時出發，前往英國艾塞克斯柏佛利特（Purfleet, Essex），抵達華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）後，他發現貨櫃內有39具屍體，報警後，他也遭到逮捕。（美聯社）

2019-11-25 23:25:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國10月「冷凍貨櫃車39名偷渡客命案」中，被控「39項過失殺人」等罪名的25歲北愛爾蘭卡車司機羅賓森（Maurice Robinson）今（25）日已經認罪，承認在2018年5月1日至今（2019）年10月24日之間「共謀協助非法移民」。

綜合外媒報導，「冷凍貨櫃車39名偷渡客命案」中，25歲北愛爾蘭卡車司機羅賓森被控「39項過失殺人」「共謀協助非法移民」、「共謀販運人口」及「轉移犯罪財產」（洗錢）等罪名，今日在倫敦（London）貝爾馬什監獄（Belmarsh）中透過視訊認罪。

羅賓森透過視訊出庭，向法官確認身分和英國國籍後，承認在2018年5月1日至今（2019）年10月24日間「共謀協助非法移民」以及「獲得犯罪財產」（現金），但並無承認39項「過失殺人」罪名。

目前羅賓森已被還押，等待12月13日舉行的聽證會。

英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案在10月23日凌晨曝光，司機羅賓森駕駛貨櫃車由比利時出發，前往英國艾塞克斯柏佛利特（Purfleet, Essex），抵達華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）後，他發現貨櫃內有39具屍體，報警後，他也遭到逮捕，並於10月27日被控「39項過失殺人、共謀販運人口、共謀協助非法移民以及洗錢罪名。」。

據目前的調查，39名受害者8名女性和31名男性，皆為越南人，最小的受害者為2名15歲男孩。

英國10月「冷凍貨櫃車39名偷渡客命案」中，被控「39項過失殺人」等罪名的25歲北愛爾蘭卡車司機羅賓森（Maurice Robinson）今（25）日已經認罪，承認在2018年5月1日至今（2019）年10月24日之間「共謀協助非法移民」。羅賓森視訊出庭時的畫像。（美聯社）

英國10月「冷凍貨櫃車39名偷渡客命案」中，被控「39項過失殺人」等罪名的25歲北愛爾蘭卡車司機羅賓森（Maurice Robinson）今（25）日已經認罪，承認在2018年5月1日至今（2019）年10月24日之間「共謀協助非法移民」。羅賓森視訊出庭時的畫像。（美聯社）

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