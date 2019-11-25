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挺台學者家博病逝 陳菊感念：黑暗年代對台灣伸援手的友人

總統府秘書長陳菊在臉書上追憶澳洲愛台學者家博（圖中）為台灣的貢獻，稱其為「那個黑暗年代向台灣伸出援手的國際友人之一」，並感念家博曾遭國民黨政府誣陷拘留的犧牲付出。（圖擷取自Facebook「陳菊（花媽）」）

總統府秘書長陳菊在臉書上追憶澳洲愛台學者家博（圖中）為台灣的貢獻，稱其為「那個黑暗年代向台灣伸出援手的國際友人之一」，並感念家博曾遭國民黨政府誣陷拘留的犧牲付出。（圖擷取自Facebook「陳菊（花媽）」）

2019-11-25 23:58:36

〔即時新聞／綜合報導〕「挺台學者」澳洲蒙納許大學榮譽退休教授家博（J. Bruce Jacobs）因病辭世，總統府秘書長陳菊在臉書上追憶家博為台灣的貢獻，稱其為「那個黑暗年代向台灣伸出援手的國際友人之一」，並感念家博曾遭國民黨政府誣陷拘留，為台灣犧牲付出。

綜合媒體報導，1943年出生的澳洲友台學者家博病逝，「花媽」陳菊今（25）日在臉書上追思，家博是當年黨外人士都很熟悉的「大鬍子」，從威權時代就非常關心台灣民主的發展，過去曾遭國民黨政府誣陷是「林義雄滅門血案」兇嫌，也是「在那個黑暗年代（戒嚴時期）向台灣伸出援手的國際友人之一」，陳菊表示，「家博對台灣的犧牲付出，值得我們感念」。

此外，陳菊還指出，「家博用他的學術成就，向全世界介紹台灣從威權走向民主的和平轉型，讓國際社會看見台灣人民追求自由民主的毅力與勇氣」，家博晚年不僅書寫自傳，紀錄自己與台灣的緣分以及台灣人追求民主的歷史，還一直不遺餘力推動台澳雙邊關係，因此在2018年時，家博獲得外交部長吳釗燮代表蔡英文總統頒發的「大綬景星勳章」。

最後，陳菊向該位仙逝的澳洲愛台學者哀悼，「我們永遠的好朋友，『大鬍子』家博，您已經無病無痛，願您一路好走」。

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