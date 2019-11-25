遭聖戰士綁架近2個月 菲律賓成功救出英國老夫婦

英國夫婦海倫斯（圖中）與妻子威瑪（圖左）在10月4日夜間被聖戰士綁架，現在毫髮無傷地被菲律賓軍方救出。（法新社）

2019-11-25 23:57:23

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓當局今天表示，已成功從聖戰士手中救出英國夫婦海倫斯（Allen Hyrons）與妻子威瑪（Wilma Hyrons），兩人自10月4日夜間被聖戰士綁架，現在毫髮無傷地被菲律賓軍方成功救援。

綜合外媒報導，現年70歲的英國男子海倫斯與妻子威瑪，兩人自2013年開始定居民答那峨島（Mindanao）的三寶顏（Zamboanga del Sur）地區。目擊者表示，10月4日兩夫婦到附近的海邊渡假村慶祝教師節時，被聖戰士從屋中帶走上了快艇。

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自兩夫婦被綁架後，菲律賓政府進行大規模搜索找人，同時英國政府也非常關注此事。菲律賓軍隊在上週日展開救援行動，雙方短暫交火後，寡不敵眾的聖戰士面對不斷增援的政府軍，決定放棄這對英國夫婦逃之夭夭。所幸人質毫髮無傷，也沒有支付一毛贖金。

菲律賓南部的民答那峨島占菲律賓南部的3分之1，是菲律賓的第二大島。菲律賓南部地區向來不平靜，伊斯蘭激進組織曾在此與天主教族群展開長達數十年的內戰造成數十萬人喪生，雖然目前菲律賓政府已與最大的團體莫洛伊斯蘭解放陣線（Moro Islamic Liberation Front）達成和平協議，但一些效忠伊斯蘭國的小型組織並沒有加入協議，這些組織規模雖小但作風更為暴力。

綁架這對英國夫婦的是阿布沙耶夫集團（Abu Sayyaf），該集團主要在蘇祿省（Sulu）活動，常以綁架勒索的贖金作為恐怖攻擊的資金，在過去16個月涉嫌參與至少5起自殺炸彈攻擊，包括1月在蘇祿省霍洛島（Jolo）的天主教堂爆炸案，該次炸彈攻擊造成至少20人死亡，也是菲律賓近年來傷亡最嚴重的恐怖攻擊。

相較於這對幸運的英國夫妻，在2012年被同集團綁架的荷蘭野生動物攝影師霍恩（Ewold Horn）就沒那麼幸運，他在賞鳥之旅中被綁架，在政府軍隊突襲時他試圖逃走卻被聖戰士殺死。

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