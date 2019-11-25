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香港選舉泛民主派大勝！中國官媒一片噤聲

中國官媒被發現僅提到香港選舉結束，並未言及泛民主派大獲全勝。（美聯社檔案照）

中國官媒被發現僅提到香港選舉結束，並未言及泛民主派大獲全勝。（美聯社檔案照）

2019-11-25 19:44:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港2019年區議會選舉落幕，泛民主派在此次一舉拿下388席，親中建制派有59席，被外界譽為民意勝利，李敖之子李戡對此察覺，中國官媒對於香港民意大勝全面噤聲。

根據《立場新聞》報導，香港18區共452個區議會議席名額全數開出，泛民主派佔388席，較上次成長263席；親中建制派59席，較上次下降240席，每個選區的親中議員均無過半，在黃大仙區、大埔區、西貢區更是創下沒有半個建制派議員的紀錄。

李敖之子李戡對此在臉書指出，中國官媒到現在還不敢報導香港選舉結果。經查證，中國官媒《新華社》《人民日報》，以及《觀察者網》，均轉發同1則報導，介紹香港區議會選舉自24日舉行，並於25日開票結束，共產生452名區議會議席。

報導內容還提到，區議會屬區域組織，對港府提供市民日常生活等一般性事務的意見，並譴責香港暴亂與外部勢力連成一氣，在過去5個月升級、製造暴力活動，撕裂、對立香港社會局面，重挫民生經濟，並重申鎮暴、恢復秩序是目前最緊要的香港任務，卻隻字未提香港泛民主派大獲全勝。

李戡臉書全文

人民日報微博發文稱，香港過去5個月遭暴亂分子擾亂社會秩序，選舉過後還是要止暴制亂。（圖取自人民日報）

人民日報微博發文稱，香港過去5個月遭暴亂分子擾亂社會秩序，選舉過後還是要止暴制亂。（圖取自人民日報）

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