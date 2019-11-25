復育有望！首隻體外受精孵化的波多黎克鳳頭蟾蜍

首隻透過體外受精成功出生的波多黎各鳳頭蟾蜍雪寶。（美聯社）

2019-11-25 11:19:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國研究人員多次嘗試復育瀕臨絕種的波多黎各鳳頭蟾蜍（Puerto Rican crested toad），在日前，沃思堡動物園（Fort Worth Zoo，Texas）利用從野外收集的冷凍精液通過體外受精首次成功地孵化了一隻蟾蜍。這次的成功也為全球僅存2400隻的波多黎各鳳頭蟾蜍復育計畫帶來一絲希望。

綜合外媒報導，美國和波多黎各在數十年間致力於復育波多黎各鳳頭蟾蜍，曾經歷過數百次的失敗，但研究團隊仍然堅持不斷的嘗試，終於在日前出現首隻由體外受精出生的蟾蜍雪寶（Olaf）。德州沃思堡動物園的外溫動物館長巴柏（Diane Barber）表示，這隻蟾蜍是命名自冰雪奇緣（Frozen）中的角色雪寶，以紀念他來自冷凍精子。

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巴柏也表示，園方通常不會為蟾蜍取名，但在經歷了多次的失敗後，雪寶的出生成為一個值得紀念的時刻。巴柏也提到，在受精後的30天之中，所有研究人員都相當緊張，擔心受精卵會變質，再次迎來失敗，因此成功時，研究人員也相當興奮、激動。

波多黎各自然資源部（Department of Natural Resources）臨時秘書奧特羅（Armando Otero）表示，對於瀕臨滅絕的物種而言，這是一個重大進步，因為這項計畫將允許動物園、研究人員和其他保育人員擴大其遺傳種群，以增加總種群，同時又將蟾蜍留在其野生棲息地。

據報導，研究團隊包含美國魚類和野生動物服務局（U.S. Fish and Wildlife Service）和波多黎各自然資源部的研究人員，團隊曾多次前往波多黎各瓜亞尼亞（Guayanilla）西南方城鎮，以取得野生鳳頭蟾蜍的精液，將其保存於液態氮中，再送回美國沃斯堡動物園，進行受精計畫。

自2006年以來，沃斯堡動物園研究人員，配合執行波多黎各鳳頭蟾蜍保護計劃。 通過這項合作計劃，預計將300隻體外受精的蟾蜍，其中100隻透過圈養繁殖計劃送往其他動物園，其餘200頭蟾蜍將在12月通過聯邦快遞送往波多黎各以釋放到野外。

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