冬季衝浪活絡葡萄牙小鎮 法女可望締新紀錄

2019-11-24 18:37:54

〔中央社〕葡萄牙納扎雷本來是缺乏生氣的漁業小鎮，近來卻讓世界各地衝浪客趨之若鶩，爭相追逐怪獸級巨浪，以衝上人生新巔峰。法籍衝浪客杜邦就有機會改寫女子衝浪世界紀錄。

法新社報導，本月稍早有消息指出，位於大西洋岸的納扎雷鎮（Nazare）即將迎來一波高達20公尺的駭人巨浪。此消息如野火燎原般迅速傳開，吸引極限衝浪客和運動迷，以及熱血攝影師造訪扎雷鎮北灘（Praia de Norte）。

他們聚集在一座紅色燈塔的樓頂，聆聽風浪震耳欲聾的呼嘯，並震懾於狂浪衝撞懸崖的景象。視線所及不見浪潮盡頭，巨浪高牆彷彿即將吞噬塔上群眾。

不過，這群觀眾剛錯過此前另一場好戲，未及目睹法國女衝浪客杜邦（Justine Dupont）13日征服巨浪、締造人生新紀錄。而杜邦可能也創下女子衝浪新世界紀錄。

28歲的杜邦告訴法新社：「我開始乘浪前進，我覺得自己的速度比平常快，而且浪更陡。我有種永遠不會結束的感覺…我可能會飛走！」

杜邦駕馭的巨浪尚未經測量，但預估高度至少有20公尺。要打破世界紀錄，浪高須超越巴西女衝浪客加貝拉（Maya Gabeira）去年也是在納扎雷創下的紀錄：20.72公尺。世界衝浪聯盟（World Surf League）要到明年春天才會宣布判定結果。

納扎雷海灘一向不難見到濤天大浪，但衝浪客以往不太青睞葡萄牙，而是嚮往美國加州和夏威夷海灘。

2010年，鎮長啟動冬季衝浪發展計畫，納扎雷鎮因此登上世界衝浪地圖。

杜邦就在納扎雷度過4年冬季，在此乘風逐浪。她指出，這座人口約1萬5000的濱海小鎮近幾年已成為衝浪勝地。

杜邦說：「這很瘋狂！我們兩年前到燈塔一帶看海時，沒見到有人把車停在那裡，現在則是（人多到）開不了車。」

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