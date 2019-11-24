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殺害女性層出不窮 法國數萬人上街抗議

2019-11-24 02:59:03

〔中央社〕數萬名法國人今天在首都巴黎示威遊行，呼籲終結性別暴力和殺害女性暴行，法國境內今年以來至少116名女子遭現任或前任伴侶殺害。

巴黎市中心今天呈現充斥紫色標語和旗幟的一片紫海，紫色是這項運動採用的代表性顏色，許多抗議民眾高舉的標語牌，上面有因性別暴力喪命親友的照片。

部分標語牌寫著「打破沈默，不是女子」、「施暴者、跟蹤騷擾者，你們玩完了，女性正走上街頭」等等。

包括法新社等新聞媒體委託顧問業者Occurrence的估計指出，巴黎今天約4萬9000人上街抗議。女性聯合組織「我們所有人」（#NousToutes）則表示，巴黎有10萬人共襄盛舉，並讚揚這是「法國史上反對性別暴力的最大規模示威抗議」。

巴黎示威抗議是法國各地總共30起抗議活動之一，這是將近70個組織、政黨、工會和協會號召發起的。巴黎抗議活動主辦人士之一戴哈斯（Caroline De Haas）表示，「這將會是一次歷史性抗議遊行」，並稱「覺醒正邁向飛快程度」。

根據法新社調查，法國境內今年以來總共有116名女子遭丈夫、伴侶或前伴侶殺害。「遭伴侶或前伴侶殺害女性」團體的統計則是137人。

根據官方數據，法國去年約121名女子遭殺害。

法國境內平均每3天就有1名女子遭伴侶或前伴侶殺害，婚姻暴力則每年影響22萬名法國女人。

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