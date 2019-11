荷蘭議會通過議案：禁止違反人權的中港人士入境

2019-11-23 23:37:22

〔即時新聞/綜合報導〕繼美國參眾兩院通過《香港人權與民主法》後,荷蘭議會於昨(22)日以95比54通過一項議案,要求荷蘭政府必須於2020年1月31日前實施荷蘭版本的《馬格尼茨基人權問責法》(Magnitsky Act)。未來該法案將禁止違反人權的香港與中國人士入境荷蘭,並且凍結他們的資產。

荷蘭著名基金管理人、全球「馬格尼茨基司法運動」負責人布勞德(Bill Browder)在推特上透露,「荷蘭議會以95比54通過一項決議,要求荷蘭政府在2020年1月31日前開始實施荷蘭版《馬格尼茨基人權問責法》。」

綜合媒體報導,根據該項甫通過的決議,荷蘭政府將設立一份違反人權的中港人士名單,而即將實施的人權問責法案將禁止名單上違反人權或貪腐的中港人士入境,並予以凍結資產。

繼美國參議院2015年12月17日通過了《馬格尼茨基人權問責法》,目前英國、加拿大、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及直布羅陀等6個國家已經通過了類似的法案,而歐盟、澳洲、法國、瑞典也正在審議相關法案。

BREAKING: Dutch Parliament votes 95-54 passing resolution requiring Dutch government to begin implementing a Dutch Magnitsky Act by January 31 2020 if the EU continues to block the implementation on an EU Magnitsky Act ⁦@swsjoerdsma⁩ https://t.co/snoCA66uIm