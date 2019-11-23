港警炫耀收工吃海底撈 港網友酸「吃元素週期表很驕傲？」
〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學不少示威者遭港警圍困校園內，示威者的飲食和資源狀況令外界相當擔憂。21日，有港警嘲諷守校園示威者只能吃香港老牌麵包「生命麵包」，但收工後港警可以吃海底撈，更嘲笑生命麵包是基層食物，引發輿論譁然。
綜合媒體報導，21日晚間一段網路影片記錄到一個港警在校外以喇叭嗤笑示威者「好垃圾」，因為示威者做人「沒原則、沒底線、沒承擔、沒責任感也沒腦」，更嘲諷示威者只能吃著「冰冰冷冷的生命麵包」，也酸示威者愛吃也無所謂，港警可以在校外奉陪，時間長短都不是問題，因為換班後他可以「上深圳吃海底撈」配冰鎮啤酒；他更酸，生命麵包是「基層拾荒老人家吃的」，覺得示威者「好可憐」。
請繼續往下閱讀...
事實上，由嘉頓有限公司出品的生命麵包在1960年於香港問世，便宜卻營養的麵包迅速受到港人喜愛，即便後來香港搖身成為亞洲金融重心，生命麵包仍是餐桌上常見餐點之一，與港人共度近60年時光，堪稱香港共同回憶。港警的此番隱含階級歧視的嘲諷引發各界不滿，許多香港網友紛紛上網分享自己與生命麵包的故事，也有網友22日在多區發起「和你Lunch」吃生命麵包活動，力挺示威者。
而來自中國的「海底撈」則因港警一番言論淪為攻擊目標；lihkg討論區上，不少網友分享海底撈食安爭議新聞，狠酸，「我收工去吃牛排，警察吃元素週期表」、「吃元素週期表有什麼好驕傲？」、「二噁英+化學品」，港警炫耀的口吻也遭諷，「不說還以為海底撈跟福臨門（香港高級粵菜餐廳）同等級」。
生命麵包是一個有60年歷史的香港本土品牌！我小時候也吃過生命麵包，那時候全部香港進口，價格小貴，現在生命麵包成為平民價格的消費品，每次逛超市看到還是會買。— Faith小哥（媒體人/IT人/段子手） （@faith8964） 2019年11月22日
香港濫暴的黑警，你們有什麼資格侮辱被困學生只能吃生命麵包，你們拿著帶血的OT錢過深圳吃海底撈？決定今晚吃生命麵包來支持香港學生。 pic.twitter.com/nGLVKrWUYt
立場— DCheng2???? （@Cheng2D） 2019年11月22日
【網民發起「和你 lunch 食包」】
今日有五、六十人聚集在九龍灣零碳天地，一邊吃著生命麵包，一邊高呼「食包唔可恥，popo 你食屎」。有自稱 CTBC Bank 員工的市民寫下留言鼓勵留守者，「堅持就有希望，陪你食包，到你地出嚟為止！」#polyu #Hongkongers#hongkong pic.twitter.com/l56H8YmAvQ