港警炫耀收工吃海底撈 港網友酸「吃元素週期表很驕傲？」

陪伴香港走過天災和困頓歲月的生命麵包。（翻攝自嘉頓有限公司粉專）

2019-11-23 12:05:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學不少示威者遭港警圍困校園內，示威者的飲食和資源狀況令外界相當擔憂。21日，有港警嘲諷守校園示威者只能吃香港老牌麵包「生命麵包」，但收工後港警可以吃海底撈，更嘲笑生命麵包是基層食物，引發輿論譁然。

綜合媒體報導，21日晚間一段網路影片記錄到一個港警在校外以喇叭嗤笑示威者「好垃圾」，因為示威者做人「沒原則、沒底線、沒承擔、沒責任感也沒腦」，更嘲諷示威者只能吃著「冰冰冷冷的生命麵包」，也酸示威者愛吃也無所謂，港警可以在校外奉陪，時間長短都不是問題，因為換班後他可以「上深圳吃海底撈」配冰鎮啤酒；他更酸，生命麵包是「基層拾荒老人家吃的」，覺得示威者「好可憐」。

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事實上，由嘉頓有限公司出品的生命麵包在1960年於香港問世，便宜卻營養的麵包迅速受到港人喜愛，即便後來香港搖身成為亞洲金融重心，生命麵包仍是餐桌上常見餐點之一，與港人共度近60年時光，堪稱香港共同回憶。港警的此番隱含階級歧視的嘲諷引發各界不滿，許多香港網友紛紛上網分享自己與生命麵包的故事，也有網友22日在多區發起「和你Lunch」吃生命麵包活動，力挺示威者。

而來自中國的「海底撈」則因港警一番言論淪為攻擊目標；lihkg討論區上，不少網友分享海底撈食安爭議新聞，狠酸，「我收工去吃牛排，警察吃元素週期表」、「吃元素週期表有什麼好驕傲？」、「二噁英+化學品」，港警炫耀的口吻也遭諷，「不說還以為海底撈跟福臨門（香港高級粵菜餐廳）同等級」。

22日香港多區有「和你Lunch」活動，不少上班族都上街為受困理大的示威者聲援。（法新社）

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