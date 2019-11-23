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德籍台灣裔富翁101億元藝術品 240件借展中國失蹤

德籍台灣富翁將342件作品借給中國商人在中國境內展覽，當中240件不翼而飛。（美聯社檔案照）

德籍台灣富翁將342件作品借給中國商人在中國境內展覽，當中240件不翼而飛。（美聯社檔案照）

2019-11-23 01:04:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名台灣裔富翁鄭涂（音譯，Maria Chen-Tu）擁有諸多藝術收藏，他先前拿出342件藝術品出借中國商人馬躍，總價值為3億歐元，折合新台幣約101億元，當中卻有將近250件在中國不翼而飛。

綜合媒體報導，德籍台灣裔富翁鄭涂將他收藏的342件藝術品借給中國商人馬躍，原本預定會在中國境內的博物館展示10年，但在今年1月，馬躍的漢堡貝爾藝術有限公司（Bell Art GmbH）申請破產，鄭涂於7月時向北京政府說明情況，並要求當局介入，將其名下的藝術品全部送還位於香港的私人倉庫，不料藝術品的消息就此渺無音訊。

報導指出，德國藝術大師馬庫斯．呂佩爾茲（Markus Lüpertz）、安瑟爾姆．基弗（Anselm Kiefer）的創作在250件失蹤藝術品清單中，他相當擔心自己的創作是否有得到完善的保護；有藝術版權律師則表示，若雙方在出借高額藝術品時沒有簽訂合約，這起事件本身就相當荒謬。

《德國之聲》報導 ，藝術史學家斯默爾林（Walter Smerling）也表示，整起事件有諸多疑點，外界所知道的資訊太少，包括馬躍的商業行為相當可疑，鄭涂怎可輕易信任他，中國政府又對整起事件毫無表態，涉及如此大規模的藝術品犯罪，事件中應有其他隱情。

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