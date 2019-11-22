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上海工商銀行長被拔官 傳坦承「潛規則」32名女下屬

中國工商銀行上海市分行原黨委書記、行長顧國明因嚴重違紀違法，被官方開除黨籍與公職身分。（路透檔案照）

中國工商銀行上海市分行原黨委書記、行長顧國明因嚴重違紀違法，被官方開除黨籍與公職身分。（路透檔案照）

2019-11-22 23:00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國最高反腐機構今日公告，中國工商銀行上海市分行原黨委書記、行長顧國明因嚴重違紀違法，把國家託付管理的金融資源當做交易籌碼，已被開除中共黨籍及中國公職身分，近期微博消息指出，他已親口承認「潛規則」32名女下屬。

微博消息指出，顧國明「潛規則」32名女下屬，是受官方調查的主因。（圖取自微博）

微博消息指出，顧國明「潛規則」32名女下屬，是受官方調查的主因。（圖取自微博）

中共中央紀委國家監委網站20日發佈公告稱，據中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、上海市紀委監委消息，經查，顧國明嚴重違反政治紀律、中央8項規定精神和廉潔紀律、組織紀律、生活紀律，利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，決定給予顧國明開除黨籍、開除公職處分，並進一步接受調查。

微博消息指出，復旦大學EMBA同學會理事、農工民主黨黨員、上海復瑞投資有限公司董事長施力勤在微博發的貼文被截圖，施在內文中怒斥顧國明潛規則32名女下屬，直呼她們未來如何見人，但立即有自稱「調查組」發布的闢謠資訊表明，此說法是子虛烏有。

微博部落客「cmb-china」對此翻閱中國紀委監察委官網、工商銀行官網、人民日報，都未見到有所謂「調查組」出面闢謠啊，質疑是真相曝光後，有心人士「想栽贓調查組」，目前中國官方並未說明顧國明違紀的具體事實，但微博消息已經沸沸揚揚。

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