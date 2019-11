耶誕老公公的眷顧？這村莊冒出大把鈔票 5年來102萬任人撿

2019-11-22 11:10:12

〔即時新聞/綜合報導〕自2014年以來,英國德罕市(Durham)一座小村莊「Blackhall Colliery」時常會在路邊出現大把鈔票「任人撿」,至今已出現超過2萬6千英鎊(約102萬新台幣),令當地居民相當困惑。

綜合外媒報導,這5年來,大把現金不定期被裝在透明塑膠袋裡,並被丟棄在街道、公園及教堂等地任由居民撿取,每次出現金額約2千英鎊(約7萬8千元新台幣),至今已出現至少12次,總計102萬新台幣。

最近一次被發現是在本週一(18日),已是今年第4次紀錄,許多居民拾獲現金都會主動交給當地警方。然而,警方詢問當地銀行、郵局並試圖追蹤塑膠袋上的指紋,都未能找出捐贈者的真實身分。

警方排除村莊不定期出現大把鈔票來自毒品交易或洗錢活動的可能,警員約翰·福斯特(John Forster)表示,警方將會持續追查這位好心人士,但若一段時間都沒人來認領,這些現金將會歸拾金不昧的居民所有。

報導指出,這座村莊失業率幾乎是全國平均的3倍,失業人口佔10分之1,近來景況不佳。不過,時常出現大把鈔票的消息在村莊流傳,許多居民認為「這位善心人士可能是想為人民做事的百萬富翁」,更有人相信「村莊裡住著一位神秘的耶誕老人」,不定期出現的現金也為村莊帶來希望。

