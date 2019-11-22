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耶誕老公公的眷顧？這村莊冒出大把鈔票 5年來102萬任人撿

英國德罕市（Durham）一座小村莊「Blackhall Colliery」時常會在路邊出現大把鈔票「任人撿」，5年來已出現超過2萬6千英鎊（約102萬新台幣）。（圖擷取自@DurhamPolice推特）

英國德罕市（Durham）一座小村莊「Blackhall Colliery」時常會在路邊出現大把鈔票「任人撿」，5年來已出現超過2萬6千英鎊（約102萬新台幣）。（圖擷取自@DurhamPolice推特）

2019-11-22 11:10:12

〔即時新聞／綜合報導〕自2014年以來，英國德罕市（Durham）一座小村莊「Blackhall Colliery」時常會在路邊出現大把鈔票「任人撿」，至今已出現超過2萬6千英鎊（約102萬新台幣），令當地居民相當困惑。

綜合外媒報導，這5年來，大把現金不定期被裝在透明塑膠袋裡，並被丟棄在街道、公園及教堂等地任由居民撿取，每次出現金額約2千英鎊（約7萬8千元新台幣），至今已出現至少12次，總計102萬新台幣。

最近一次被發現是在本週一（18日），已是今年第4次紀錄，許多居民拾獲現金都會主動交給當地警方。然而，警方詢問當地銀行、郵局並試圖追蹤塑膠袋上的指紋，都未能找出捐贈者的真實身分。

警方排除村莊不定期出現大把鈔票來自毒品交易或洗錢活動的可能，警員約翰·福斯特（John Forster）表示，警方將會持續追查這位好心人士，但若一段時間都沒人來認領，這些現金將會歸拾金不昧的居民所有。

報導指出，這座村莊失業率幾乎是全國平均的3倍，失業人口佔10分之1，近來景況不佳。不過，時常出現大把鈔票的消息在村莊流傳，許多居民認為「這位善心人士可能是想為人民做事的百萬富翁」，更有人相信「村莊裡住著一位神秘的耶誕老人」，不定期出現的現金也為村莊帶來希望。

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