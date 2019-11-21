你的藍芽音響沒壞！ 他哀怨貼公告：因為您連到我家的

原PO在臉書社團貼出的公告，可以感受到苦主心中滿滿的怨念。（圖擷自爆廢公社）

2019-11-21 21:39:55

〔即時新聞／綜合報導〕3C用品隨著科技的演進，而有相當大的變化，其中，藍芽用品也逐漸普及，偶爾有連線錯誤藍芽裝置的糗事發生，有網友在網路PO文說，看到一張公告寫著有人常錯連到苦主家的藍芽音響，對方還誤以為音響壞掉而將音樂放到最大聲，讓苦主非常困擾，網友看到貼文後也有共鳴，紛紛發表自己的糗事。

有網友昨天在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，照片中的公告標題寫著「親愛的，你的藍芽音響沒有壞」，內容則是「當您開啟藍芽音響/藍芽耳機時，請確認一下您的設備號碼，OS88810011900這是我家的藍芽音響，當您連線到藍芽時發覺沒聲音，也不用急著開到最大聲，放心！您的藍芽音響沒有壞！！！因為您連到的是我家的藍芽音響，非常感謝您分享的音樂，但是我們的音樂喜好類型不同，是無法這樣遠距離共享的。懇請您連線時，不要再接錯線了！感謝您，也預祝您愉快開順心每一天。」看起來公告中的苦主非常困擾常被突如其來的音樂驚嚇到。

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網友們看到貼文後紛紛留言，「os888,應該是四手天王按摩椅」、「幸好不是里長看a片」、 「有時候手機畫面連電視的時候，我也怕連到隔壁家電視」、 「笑死...讓我想到老闆朋友拿藍芽喇叭要來公司聽音樂，卻連線到辦公室外同事的藍芽喇叭，我們雙方還以為藍芽喇叭壞了」、 「前幾天我家按摩椅也半夜自己放了王心凌的歌⋯」、 「我們家也被連錯過！還好當時老公在！不然我嚇死了！」。

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