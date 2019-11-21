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千萬包租公的怪癖！「丟錢」看誰來撿就提告

李姓包租公雖然身價千萬，但是常常會丟一疊鈔票，看誰會來檢。（記者王捷攝）

李姓包租公雖然身價千萬，但是常常會丟一疊鈔票，看誰會來檢。（記者王捷攝）

2019-11-21 08:30:35

〔記者王捷／台南報導〕身價千萬的李包租公坐擁數間店面，但他卻有個怪癖，常在公務機關丟一疊鈔票就跑，並躲在一旁看誰來撿錢，如果發現有人撿走鈔票，他就秒現身提告侵占，陳姓男子就誤入鈔票陷阱，陳男在圖書館看報紙，撿到李男丟的鈔票原要交給圖書館人員，沒想到李男跳出來堅持提告，所幸檢方做出不起訴處分。警方建議，如果拾獲高價的財務，可一開始就錄影，證明自己沒有侵占的意圖。

50多歲的李姓包租公，是警方的頭痛人物，過去就曾丟鈔票在警所不願領回，警方三度請李男領回遭拒，就將大疊鈔票鎖在保險櫃保管，但這又引起李男不滿，多次找警方麻煩，四處尋找發票、零錢等價值低的財物，報案請警方到場保管，如果警方不願受理就檢舉。

上個月李男到圖書館，看到陳男專心看報，將一疊約3萬元鈔票放在陳男正在看的報紙下，躲在附近觀察陳男，陳男一闔上報紙，發現報紙下有一疊鈔票很緊張，急忙問同桌的人鈔票是誰的？結果沒有人回應，陳男自稱是擔心鈔票被人撿走，暫時將鈔票放進口袋，起身將報紙放回報架上。

當陳男放完報紙，並走向圖書館櫃台，想將鈔票交給圖書館人員，這時李男卻突然現身，強調鈔票是他的，陳男拿出鈔票要還李男，但是李男卻不收，堅持對陳男提告侵占，不過檢方認為，陳男雖然拿了錢，但自始自終沒有離開圖書館，也有還錢的意識，做出不起訴處分。

警方建議，如果在路邊看見高價拾得物，會先將財務暫時由自己保管，但是在發現高價財務錢，可先錄影說明發現時間、地點，並表明要將拾得物送到警察機關，以免未來出現糾紛，才能自保。

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