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男右眼癢痛竟拉出7公分寄生蟲！ 醫師：已在體內12年

印度一名男子右眼連續搔癢、疼痛2個月，多位醫師都沒有診斷出任何疾病；1個月前，一名醫師檢查出他的眼球後方竟藏著一隻活生生的「寄生蟲」！示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

印度一名男子右眼連續搔癢、疼痛2個月，多位醫師都沒有診斷出任何疾病；1個月前，一名醫師檢查出他的眼球後方竟藏著一隻活生生的「寄生蟲」！示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-21 22:33:16

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男子右眼連續搔癢、疼痛2個月，但看不出任何「異常」，曾尋求多位醫師的診察，但都沒有診斷出任何疾病；直到1個月前，一名醫師檢查出他的眼球後方竟藏著一隻活生生的「寄生蟲」！隨後藉由手術，成功將這隻長達7公分的寄生蟲取出，醫師推測，寄生蟲可能是男子12年前被狗咬傷時就進入他體內，隨著血液進入眼睛。

綜合外媒報導，印度古吉拉特邦（Gujarat）70歲的帕特爾（Jasubhai Patel），在過去2個月間，右眼持續搔癢與劇痛，但看不出任何「異常」，奇怪的是，他雖尋求多位醫師診察，但都無法找出病因。

直到帕特爾到那拉揚醫學研究中心（Narayan Hospital and Research Centre）後，眼科醫師潘查爾（Milan Panchal）為他進行各種測試，最後驚見帕特爾的右眼後方，竟藏著一隻長達7公分、活生生的寄生蟲！

隨後，潘查爾醫師為帕特爾動手術，25分鐘後成功將寄生蟲拉出眼睛。他說，帕特爾如果沒有及時將這隻寄生蟲取出，不僅會引起視力模糊、疼痛及畏光等症狀，可能會失明、對眼睛造成永久的損害，更危險的是，寄生蟲也很可能會進入他的大腦。

據報導，帕特爾眼中取出的寄生蟲為「曼氏裂頭絛蟲」（Sparganum），而潘查爾醫師研判，他應該是在12年前被狗咬傷時，寄生在狗身上的寄生蟲入侵他的體內，因為寄生蟲不僅存在於貓、狗的血液中，也很常寄生在牠們的舌頭上。

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