涉知名記者謀殺案 馬爾他大亨遊艇上被捕

2019-11-21 01:04:02

〔中央社〕當局今天逮捕馬爾他大亨芬內克（Yorgen Fenech），他涉及謀殺著名記者兼部落客加利西亞命案，此前一名中間人獲提議，倘若供出命案幕後主使者將可獲赦免。

警方消息來源告訴法新社，破曉時分馬爾他籍的芬內克在他的遊艇上被捕，當時他試圖逃離馬爾他。這起命案偵辦許久，使得馬爾他的法治遭到質疑。

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2017年加利西亞（Daphne Caruana Galizia）遇害前，她發表有關貪腐的報導，當中內容包括指控芬內克的公司與高層政要勾結。這起命案當時曾引發這個地中海島國群情憤慨與抗議。

馬爾他政府因偵辦這起命案飽受批評，而加利西亞的兒子昨天呼籲旅遊部長與總理的幕僚長，應就芬內克旗下公司計畫付款案辭職下台。

高階警方消息來源告訴法新社，「我們逮捕了一名男子，這是我們調查加利西亞命案的一環，他在他的船上被捕」，並說芬內克是本案「利害關係人」。

芬內克是在當地時間清晨5時30分（格林威治時間4時30分）過後被捕，他那艘豪華遊艇吉奧號（Gio）被護送回港口，由軍警嚴密監視。

根據「馬爾他時報」（Times of Malta）報導，據信他原本打算前往義大利，不過那並非他的最後目的地。

加利西亞被支持者譽為「單一女子維基解密」，在她被汽車炸彈炸死前，致力揭發包括政客等馬爾他貪腐。

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