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中國銀行地圖英文翻錯 教授指正意外洩露台獨事實

中國學者因為PO出告示牌的錯誤翻譯照，意外揭發銀行使用「有問題」的中國地圖，遭到騷擾。（圖擷取自微博，紅圈由本報後製）

中國學者因為PO出告示牌的錯誤翻譯照，意外揭發銀行使用「有問題」的中國地圖，遭到騷擾。（圖擷取自微博，紅圈由本報後製）

2019-11-17 23:29:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國在國際上以「完整中國地圖」霸凌台灣，在其國內也引起不少恐慌。一名上海學者PO照片指出，中國工商銀行分行內的告示牌英文翻錯，卻意外揭發告示牌的「地圖」圖示沒有台灣，引起熱議。原PO表示，他與朋友因此被銀行員查個資、騷擾，決定要向上海銀監會投訴。

綜合外媒報導，中國教授朱績崧發現中國工商銀行分行的告示牌，把「雨傘」、「輪椅」、「嬰兒車」錯翻成「Writing board（書寫板）」，於是拍下照片上傳微博；中國網友發現告示牌上以中國地圖作為「地圖」圖示，卻沒有畫上台灣，引起軒然大波，學者因此受到訊息轟炸。

《南華早報》指出，銀行員擔心工作不保，除了聯繫朱績崧和他的朋友、同事，要求刪除貼文，行員們甚至調查個資，找到朱的地址，當面請他刪除文章。朱績崧拒絕撤文，強調翻譯和地圖問題都不是他的錯，反倒是銀行可能構成「侵犯隱私和騷擾」，即便銀行事後發訊息致歉，朱仍打算向上海銀監會投訴。

目前分行已更正英文翻譯，並索性把地圖圖示換成上海地圖。去年10月，中國偶像劇《親愛的，熱愛的》因為顯示了「未包括台灣和海南群島」的中國地圖，而被裁罰10萬人民幣（約43萬新台幣）。

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