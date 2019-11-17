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港人齊聚劍橋示威 要求撤銷林鄭月娥榮譽院士

2019-11-17 01:03:10

〔中央社〕支持反送中的民眾今天身穿黑衣聚集在劍橋，呼籲校方撤銷香港特首林鄭月娥的榮譽院士頭銜，與高舉五星旗的挺中群眾對峙，雙方隔街呼喊口號。

林鄭月娥是劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College）37名榮譽院士之一。

隨著香港局勢升高，港警甚至進入香港中文大學，讓學術界譁然。旅英港人在Democracy for Hong Kong - D4HK臉書粉絲頁發起活動，號召今天下午2時齊聚英國知名學府劍橋大學評議會大樓外展開遊行。一方面呼籲劍橋大學撤銷林鄭的榮譽院士頭銜，同時訴諸各界重視香港人處境。

D4HK表示，劍橋大學並非無辜，因為林鄭月娥就是基於她「對香港的傑出貢獻」而獲頒劍橋大學沃爾森學院的榮譽院士，但林鄭現在手染鮮血，學院應該盡快與暴政劃清界線。

他們並指出，雖然沃爾森學院的師生多次向院方反映，但院方目前仍未有回覆。相較下，安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）已經撤銷對「反送中」運動持對立態度的香港立法會議員何君堯的榮譽學位。他們因此要替學術自由、言論自由，以及民主挺身而出，展開遊行示威。

民眾身穿黑衣、戴著口罩與面罩，舉著「光復香港，時代革命」等標語齊聚劍橋大學評議會大樓外，高喊Freedom for Hong Kong等口號。但挺中民眾也聞訊而來，舉著紅色五星旗和「反對暴力」等標語，雙方紅、黑涇渭分明，隔街呼喊口號，但氣氛大致平和。

英國下議院香港國會小組主席班奈特（Baroness Bennett）、副主席艾爾頓（Lord Alton），以及自由民主黨（Liberal Democrats）外交事務發言人諾斯佛（Baroness Northover）12日也已致函劍橋大學，呼籲劍橋大學校長、副校長和沃爾森學院趕緊研議廢除她的頭銜。

議員在信中譴責林鄭月娥「強硬的手段」，並稱她在過去6個月拒絕下台，鑄成大錯。信中指出，林鄭月娥在11日晚間的聲明中把示威者稱為「暴徒」，非常令人不快，且麻木不仁。

議員表示，林鄭月娥的無能和激進是200萬人走上街頭示威的直接原因。她必須為一連串的錯誤決定負責，包括審判與監禁示威人士，以及取消民主候選人參選資格。「很顯然，對於香港的現況，林鄭責無旁貸，也無從卸責。」（編輯：劉學源）

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