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看不到誰說「讚」！ IG全球性測試隱藏詳細按讚人數功能

Instagram近來測試取消用戶觀看按讚數的功能。（路透）

Instagram近來測試取消用戶觀看按讚數的功能。（路透）

2019-11-15 13:11:45

〔即時新聞／綜合報導〕Instagram（IG）於8日宣布將測試關閉部分美國用戶可觀看「按讚數」功能。然而，IG負責人莫塞里（Adam Mosseri）14日再於推特發文表示，這項測試將擴展到全世界。

綜合外媒報導，IG在8日宣布測試隱藏部分美國用戶可觀看按讚數的功能，在瀏覽其他貼文時，只能看到如「千人說讚」等訊息，詳細按讚人數已被隱藏。莫塞里表示，目的是為了「減少用戶收到多少讚數的壓力」。

IG已在澳大利亞、巴西、加拿大、愛爾蘭島、義大利和紐西蘭等國家進行幾個月的測試，如今將擴展至全世界。這項測試允許發文用戶查看「喜歡」貼文的總人數和用戶資訊，但對其他用戶隱藏「按讚數」。對此，許多人表示贊同，認為隱藏「按讚數」淡化了社交媒體的競爭關係。

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