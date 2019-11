看不到誰說「讚」！ IG全球性測試隱藏詳細按讚人數功能

2019-11-15 13:11:45

〔即時新聞/綜合報導〕Instagram(IG)於8日宣布將測試關閉部分美國用戶可觀看「按讚數」功能。然而,IG負責人莫塞里(Adam Mosseri)14日再於推特發文表示,這項測試將擴展到全世界。

綜合外媒報導,IG在8日宣布測試隱藏部分美國用戶可觀看按讚數的功能,在瀏覽其他貼文時,只能看到如「千人說讚」等訊息,詳細按讚人數已被隱藏。莫塞里表示,目的是為了「減少用戶收到多少讚數的壓力」。

IG已在澳大利亞、巴西、加拿大、愛爾蘭島、義大利和紐西蘭等國家進行幾個月的測試,如今將擴展至全世界。這項測試允許發文用戶查看「喜歡」貼文的總人數和用戶資訊,但對其他用戶隱藏「按讚數」。對此,許多人表示贊同,認為隱藏「按讚數」淡化了社交媒體的競爭關係。

Today a small portion of people on Instagram worldwide will no longer be able to see the number of likes other people's photos get. Our hope is to better understand how this idea changes how people feel about using our platform, particularly young people. https://t.co/NdODxtKbky