印尼凌晨7.1強震後 連續15起規模5以上強烈餘震

印尼爆發規模7.1強震後，陸續傳出15起規模超過5的強烈餘震，在地震地圖上排成密密麻麻的亮點。（擷取自USGS）

2019-11-15 09:49:04

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島東方近海於台灣時間今天凌晨0點多發生芮氏規模7.1強震，當局一度發布海嘯警報，主震發生後，該地區截至今日上午9時一共發生15次芮氏規模大於5的強烈餘震，其中最大規模為5.8，目前當地災情未明。

根據美國地質調查局（USGS）公布之觀測資訊，這次主震發生在印尼當地時間昨日深夜11時17分許，蘇拉威西島比通市（Bitung）以東138公里近海發生芮氏規模7.1強震，實際震央位於北緯1.6度，東經126.4度，震源深度為33公里，屬淺層地震。

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主震發生後，在震央附近接連發生15起規模大於5的餘震，分別為5.0、5.8、5.0、5.4、5.3、5.3、5.2、5.8、5.3、5.0、5.4、5.0、5.3、5.2、5.5，其他規模較低之餘震更是多到不可計數，所幸目前暫無重大災情回傳。

印尼近年頻頻發生致災性大地震，最近一次發生在今年9月26日，該起主震規模達6.5，並未引發海嘯，共計造成數十人罹難、上百人受傷，當地多處建築及橋梁出現裂痕，並有山崩等狀況發生。

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