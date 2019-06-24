驚！印尼7.3強震襲來 今多次規模5.0以上地震

2019-06-24 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕震震震！印尼今（24日）地震連發，先是巴布亞省發生極淺層的規模6.1強震，震央附近接連又有兩次5.3與一次5.1地震、一次5.0地震，沒想到班達海於當地時間上午10時53分竟傳來芮氏規模7.3強震。

據《鏡報》報導，美國地質調查所資料顯示，班達海7.3強震的震源深度為208.3公里，雖尚未有海嘯警報，但印尼民眾透露這次震得相當長，似乎維持了一分鐘左右，而且感覺猶如波浪一樣一股股襲來。

還有印尼人透露，地震發生時他人在8樓，看到每個人都驚慌失措，匆忙地從緊急出口跑樓梯下去。

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