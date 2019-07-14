印尼發生規模7.3極淺層地震 未傳出傷亡

2019-07-14 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國地質調查局（USGS）的觀測顯示，今（14）日下午印尼馬魯古省（Maluku）發生芮氏規模7.3的極淺層地震，目前暫無傷亡傳出，大約30分鐘後又發生了5.8級的餘震。

該起規模7.3地震，發生在當地時間下午6點10分（台灣時間下午5時10分），震央位於馬魯古省大城德那第（Ternate）東南方的166公里處，地震深度約10公里，目前暫無傷亡消息傳出，也未發布海嘯警報。儘管如此，民眾普遍受到驚嚇，紛紛往高處跑，也有當地電視台播出民眾邊跑出購物中心邊尖叫的畫面。

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