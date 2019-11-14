香港人反抗》白衣人再現？ 暴徒揪髮拖行女示威者影像曝光

香港上水今（14）日傳出白衣暴徒攻擊並擄走示威女子，手持磚頭作勢攻擊。（圖取自臉書 Spark • 撻著）

2019-11-14 21:01:00

首次上稿 19:57

更新時間 21:01（新增被害女子受訪）

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」大三罷行動持續進行，今（14）日進入第4天，市民在多區發起堵路不合作運動，香港上水大會堂附近上午驚傳有疑似黑社會人士，持鐵管、伸縮棍圍毆黑衣青年，甚至傳出有黑衣女子遭沒有證件、制服的白衣人士揪髮拖行、俘虜，所幸後來有消息傳出女子成功脫困。

請繼續往下閱讀...

據港媒《Spark • 撻著》報導 ，上午11點左右，香港上水大會堂附近有一群手持鐵水管等攻擊性武器的暴徒，圍毆襲擊黑衣示威者，造成至少4人受傷，後有急救員到場將傷者抬走。

據影片內容，可見一名白衣男子揪著黑衣女的衣領，黑衣女子想掙脫，旁邊紫衣男上前幫兇，白衣男子疑似揪住女子頭髮或衣帽，拖行擄走。後有網路消息指出女子成功脫困，附上遮臉自拍照報平安，但無法證實是否是本人。

被害女子事後受訪：我不會再相信警察

據悉，受害女子事後接受《Spark • 撻著》訪問 ，她回憶案發經過，稱有一名男子突然抓住她的外套，她試圖掙脫卻失敗，當時並沒有人上前營救，後來脫掉外套才成功逃離。記者提問會不會就此案報警，她回答：「報警？警察有用嗎？我不會再相信警察。」

相關影片請見：

上水一群手持鐵管、伸縮棍的暴徒，圍毆黑衣示威者。（圖取自臉書 Spark • 撻著）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法