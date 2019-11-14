港記者染無法根治之病 疑遭催淚彈氣體毒害

有香港前線記者透露，罹患了且不能根治的氯痤瘡，其原因疑似跟催淚彈有關。（路透）

2019-11-14 17:46:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港返送中已逾第5個月，期間港警大量發射催淚彈，遭受國際社會批評，雖然遭歐美國家禁運鎮暴裝備，但港警轉而向中國購買，並不忌憚。有香港前線記者昨日（13日）透露，自己確定罹患了氯痤瘡，一種戴奧辛毒物引起的皮膚病，且不能根治。有專家學者指出，這疑似有催淚彈釋放的氣體有關。

根據《立場新聞》報導，該報陳姓記者日前確診罹患氯痤瘡，是人體累積高濃度戴奧辛毒物的病變，陳姓記者說，幸好氯痤瘡只是外表，身體會有什麼影響，還需要很長一段時間去觀察，但是人體無法分解戴奧辛，因此這種病無法根治、無法逆轉。陳姓記者提到，還有其他記者也罹患氯痤瘡，對於是否會未來該怎麼辦，他說會繼續做下去，不會因為身體而放棄，「只要身邊的人不嫌棄，最少不會因傷棄陣。」

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撰文學者「前線記者確診不治之症，正視催淚彈毒害刻不容緩」為題，指出導致氯痤瘡的類戴奧辛構造十分穩定，進入身體後難以排出，而且無法分解，毒性需長達20才減半，換句話說這是「不治之症」，醫生最多用藥舒緩症狀，但外國有很多案例，患者在幾十年後患處依然在發膿。

報導指出，陳姓記者氯痤瘡病發疑似與催淚彈有關。催淚彈發射後溫度會超過攝氏400度，在高溫下，催淚彈主要成分CS催淚性毒氣將釋放出類戴奧辛，能透過皮膚、食物、水及空氣進入人體，對長時間身處抗爭現場的記者，皮膚接觸是一個主要途徑，即使配戴口罩或防毒面具，身體也無法避免攝入類戴奧辛。

報導表示，催淚彈䆁出的類戴奧辛會污染植物、土壤及水中沉積物，殘留在食物鏈中數十年，當港人在吃下受污染的海產、肉類及蔬果時，戴奧辛又會進入人體。港警在香港各區發射大量催淚彈，總數估計至7500枚，很多催淚彈就落在市場、超市及商店附近，污染了所有食物，最後由香港市民吃下，毒害身體數10年。

報導呼籲，類戴奧辛對對環境造成的影響會有多大，連學界也難以追蹤、討論，假如催淚彈的影響比預期更嚴重，爆發大規模的公共衞生與環境災難，這是港府下台也換不回幾代香港人的健康，在不清楚禍端前，港府必須禁止使用催淚彈。

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