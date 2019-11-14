多所大學遭港警攻打 砌牆照痛訴：真人版世紀帝國

中大學生為抵抗港警，在校內持續用磚牆作為路障，並以水泥加固。（圖擷自「行走的故事詩2.0/yanwu」臉書）

2019-11-14 07:37:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭支持者近日發起癱瘓交通和罷工、罷市、罷課行動，包含香港大學、中文大學、城市大學等校11日起均遭警方暴力攻擊，香港政府昨直接宣布，全港學校包含幼稚園、小學、中學及特殊學校14日均將停課，其中中文大學、浸會大學、城市大學均遭嚴重破壞，有網友更分享大學生依靠磚牆或展板當路障的畫面，心酸表示「真的好心疼他們在玩真人版的世紀帝國」。

今全港學校停課 中大學期提早結束

香港自本週一起發起三罷（罷工、罷課、罷市）活動後，多區爆發警民衝突，現場宛如戰場，其中中文大學12日起遭近500名港警動員「攻打」，曾連續4小時不斷發射催淚彈及橡膠子彈，有網友「在水一方」昨日透過推特指出，指該大學學生統計，12日在現場發現各種彈殼達2356枚。「在水一方」直言，「用如此火力攻打一間大學，是全球記錄，是國際奇蹟，堪比恐怖組織ISIS毀滅世界文明，香港軍警政府臭名遠揚四方、遺臭萬年！」，中國政經分析人士秦鵬也轉推該文質疑，「之前五個月發射的催淚彈總共也不過3000枚，昨天為了攻占中大，竟然發射2356枚子彈，中共這是怕什麼？」

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香港行政長官林鄭月娥12日雖還強調政府不會貿然宣布停工停課，但昨日教育局就宣布全港學校14日全部停課。其中香港中文大學直接宣布本學期提早結束，浸會大學也宣布，本學期將於2週內結束，所有校內課程自今（14）日起中止。香港大專學界也發表聲明，嚴厲譴責當權者無視學生訴求，放縱「魔警屠城」，重演六四，並稱「一方有難，八方支援。」、「誓與中大共存亡。」

事實上，除了有多所大學遭港警攻擊，日前也曾有小學及幼稚園都出現催淚彈飛入校園內的狀況，民間反彈聲浪不斷，家長們也特地在臉書創立「no more Tear Gas HK 不要催淚彈」粉專發起網上聯署，讉責香港政府漠視催淚煙禍害。

臉書粉專「行走的故事詩2.0/yanwu」也分享，中大學生為抵抗港警，在校內持續用磚牆作為路障，並以水泥加固的畫面。「行走的故事詩2.0/yanwu」稱，中大升級城牆、投石機，「真的好心疼他們在玩真人版的世紀帝國⋯而且對方兵力已經升到頂級⋯⋯（´；ω；｀）」。

中大學生為抵抗港警，在校內持續用磚牆作為路障，並以水泥加固。（圖擷自「行走的故事詩2.0/yanwu」臉書）

示威學生十二日晚間聚集在城大學生宿舍外。（彭博）

港警闖入校園施放催淚彈，校園瞬間變成戰場。（法新社）

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