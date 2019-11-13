為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

用假鈔買毒遭槍擊 狠父拿兒當「人肉盾牌」害中4槍命危

美國費城（Philadelphia）一名狠心父親門羅（Nafes Monroe）日前遭毒販槍擊時，竟把11個月大的兒子詹金斯（Yazeem Jenkins）當成「人肉盾牌」、高高舉起，害他身中4槍，至昨（12）日都尚未脫離險境。（圖擷取自推特）

美國費城（Philadelphia）一名狠心父親門羅（Nafes Monroe）日前遭毒販槍擊時，竟把11個月大的兒子詹金斯（Yazeem Jenkins）當成「人肉盾牌」、高高舉起，害他身中4槍，至昨（12）日都尚未脫離險境。（圖擷取自推特）

2019-11-13 23:28:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城（Philadelphia）一名狠心父親門羅（Nafes Monroe）日前遭毒販槍擊時，竟把11個月大的兒子詹金斯（Yazeem Jenkins）當成「人肉盾牌」、高高舉起，害他身中4槍，至昨（12）日都尚未脫離險境，門羅已被逮捕。

綜合外媒報導，10月19日，門羅帶著兒子詹金斯、女友與另名男子開車找毒品購買時，遭到槍擊，隨後門羅便將兒子擋在身前、當作「人肉盾牌」，試圖阻止對方開槍，但對方並未因此停火，造成僅11個月大的詹金斯頭部、脖子各中1槍以及臀部中2槍。

檢調單位表示，門羅使用「假鈔」向毒販購買毒品被當場抓包，遭29歲槍手奧爾蒂斯（Francisco Ortiz）攻擊；檢調單位也研判，曾多次使用假鈔買毒的門羅，應是刻意把孩子帶在身邊，以為毒販只要看到車內有孩子，就不會朝他開槍。

案發後，門羅竟先開車回家才將兒子送往醫院，還把孩子獨自留在醫院中，而詹金斯至昨（12）日都尚未脫離險境、性命垂危。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Uber司機收槍「誤扣扳機」 後座15歲少女腳踝爆血
2019-10-24 21:41

Uber司機收槍「誤扣扳機」 後座15歲少女腳踝爆血
紐約布魯克林俱樂部驚傳槍擊 造成4死3重傷
2019-10-12 22:11

紐約布魯克林俱樂部驚傳槍擊 造成4死3重傷
血糖失控易中風　控醣飲食這樣做

血糖失控易中風　控醣飲食這樣做
精神患者遭休假警擊斃 家屬喊冤「他從未對別人施暴」
2019-06-17 17:01

精神患者遭休假警擊斃 家屬喊冤「他從未對別人施暴」
芝加哥槍擊案頻傳！ 美國殤週末34人中彈 已知5死
2019-05-27 20:49

芝加哥槍擊案頻傳！ 美國殤週末34人中彈 已知5死
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到
美國男童把玩槍枝走火自轟 緊急搶救後脫離險境
2019-04-16 23:27

美國男童把玩槍枝走火自轟 緊急搶救後脫離險境

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播