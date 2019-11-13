用假鈔買毒遭槍擊 狠父拿兒當「人肉盾牌」害中4槍命危

美國費城（Philadelphia）一名狠心父親門羅（Nafes Monroe）日前遭毒販槍擊時，竟把11個月大的兒子詹金斯（Yazeem Jenkins）當成「人肉盾牌」、高高舉起，害他身中4槍，至昨（12）日都尚未脫離險境。（圖擷取自推特）

2019-11-13 23:28:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城（Philadelphia）一名狠心父親門羅（Nafes Monroe）日前遭毒販槍擊時，竟把11個月大的兒子詹金斯（Yazeem Jenkins）當成「人肉盾牌」、高高舉起，害他身中4槍，至昨（12）日都尚未脫離險境，門羅已被逮捕。

綜合外媒報導，10月19日，門羅帶著兒子詹金斯、女友與另名男子開車找毒品購買時，遭到槍擊，隨後門羅便將兒子擋在身前、當作「人肉盾牌」，試圖阻止對方開槍，但對方並未因此停火，造成僅11個月大的詹金斯頭部、脖子各中1槍以及臀部中2槍。

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檢調單位表示，門羅使用「假鈔」向毒販購買毒品被當場抓包，遭29歲槍手奧爾蒂斯（Francisco Ortiz）攻擊；檢調單位也研判，曾多次使用假鈔買毒的門羅，應是刻意把孩子帶在身邊，以為毒販只要看到車內有孩子，就不會朝他開槍。

案發後，門羅竟先開車回家才將兒子送往醫院，還把孩子獨自留在醫院中，而詹金斯至昨（12）日都尚未脫離險境、性命垂危。

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