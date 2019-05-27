芝加哥槍擊案頻傳！ 美國殤週末34人中彈 已知5死

2019-05-27 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國槍枝濫用經常造成各種社會問題，芝加哥在上周末，共有34人遭到槍擊，其中5人死亡。

綜合外媒報導，26日凌晨1點33分，芝加哥南邊社區的西哈斯汀街1300號發生槍擊事件，造成1人死亡，1人受傷。當時警方接到報案中感到現場，一名27歲的男子胸部中彈，送醫後不治。另一名25歲的女子則是前額受傷，自行前往醫院治療，目前傷勢穩定。

幾個小時後，當天清晨6點左右，同一個街區再次發生槍擊事件，一名男子開槍導致多名男女受傷，其中2名男子送醫後不治。美國警方表示，當時附近住宅區舉辦了一場大型戶外派對，聚集了數百人。衝突原因很可能是附近大學的學生起爭執，報復對方。

警方在現場沒收了多種槍枝，並驅散了大批群眾。警察古格列爾米（Guglielmi）表示，嫌犯使用的很可能是TEC-9半自動手槍，並且當天的兩起事件很可能存在關聯。

芝加哥的槍擊事件還不只如此，25日晚間10點左右，南方的社區有2名男子遭到槍擊。根據警方透露，他們當時正站在人行道上，有人開車朝他們開槍，目前警方仍未追捕到開槍嫌犯。一名43歲的男子多次中彈，被緊急送往附近醫院後，後來因傷勢過重死亡。另一名21男子則是左腿中彈，狀況穩定。

26日是美國今年的國殤日，是為了悼念在戰爭中死亡美軍士兵。24日到26日國殤紀念日週末期間，不過短短3天，警方就沒收了112支手槍。

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