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被醉漢痛毆至羊水破裂！孕婦早產後喪子卻告不成

英國一名懷孕3個多月的孕婦內斯比（Abbie Nesbit）被闖入家中的醉漢毆打至羊水破裂，就醫後，醫生曾告知她，胎兒只剩「百分之一」的機率能存活，但她堅持不墮胎，堅持養胎1個半月後，最終仍在9月底早產，20週大的胎兒出生不久後便不幸死亡。（圖擷取自youtube）

英國一名懷孕3個多月的孕婦內斯比（Abbie Nesbit）被闖入家中的醉漢毆打至羊水破裂，就醫後，醫生曾告知她，胎兒只剩「百分之一」的機率能存活，但她堅持不墮胎，堅持養胎1個半月後，最終仍在9月底早產，20週大的胎兒出生不久後便不幸死亡。（圖擷取自youtube）

2019-11-12 23:54:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名懷孕3個多月的孕婦內斯比（Abbie Nesbit）被闖入家中的醉漢毆打到羊水破裂，就醫後，醫生曾告知她，胎兒只剩「百分之一」的機率能存活，但她堅持不墮胎，堅持養胎1個半月後，最終仍在9月底早產，20週大的胎兒出生不久後便不幸死亡。

綜合外媒報導，23歲的內斯比表示，8月11日凌晨，當時懷孕13週的她遭到一名闖入家中的醉漢攻擊，對方藉要找她的家人讓她開門，進門後先把她踹倒，隨後不斷將她摔到桌上、地上。

遇襲後的內斯比，除了肚子劇痛，還發現身下開始流出水以及血，緊急就醫後，醫師告知她，她的胎兒只有「百分之一」的機率能存活，但她決定不墮胎，希望「傑米」（Jamie）可以幸運的活下來。

9月26日時，內斯比突然開始陣痛、準備分娩，被送往醫院後，僅20週的傑米出生後沒多久，於當晚被宣告死亡；傑米最終被放在一口裝飾著藍、白花朵的白色小棺材中下葬。

由於24週以下的胎兒未受法律保護，內斯比向該名男子提起控訴後，他僅因「毆打」被控2項侵害罪名，卻無須為導致20週大的傑米喪生負任何法律責任。

現在，內斯比與父親發起將法律保障年齡下修至16週（超音波能看到心跳）的請願，希望能提供孕婦及未出生的胎兒更多保障。

9月26日時，內斯比突然開始陣痛、準備分娩，被送往醫院後，僅20週的傑米出生後沒多久，於當晚被宣告死亡。（圖擷取自youtube）

9月26日時，內斯比突然開始陣痛、準備分娩，被送往醫院後，僅20週的傑米出生後沒多久，於當晚被宣告死亡。（圖擷取自youtube）

傑米最終被放在一口裝飾著藍、白花朵的白色小棺材中下葬。（圖擷取自youtube）

傑米最終被放在一口裝飾著藍、白花朵的白色小棺材中下葬。（圖擷取自youtube）

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