英環團出奇招警告海平面上升！ 泰晤士河漂巨大房屋模型…

英國環團「反抗滅絕」將一幢巨大房屋模型，放到泰晤士河上漂流，向政府抗議。（路透）

2019-11-11 16:03:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）又出奇招示威！抗議人士將一座巨大的房屋模型搬到泰晤士河中央，為「海平面上升」的現象表達抗議。

據《CNN》報導，「反抗滅絕」在聲明中指出，這套房屋模型從昨日開始漂浮在倫敦塔橋前，試圖以此向政府發送「緊急求救」的訊息，且英格蘭北部持續發生洪災，當地房屋和住宅都已處於險境。

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這幢房屋的建造者凱特（Katey Burak）和羅伯（Rob Higgs）表示，他們希望人們要對即將到來的災難提高危機意識，因為氣候的變化將影響著每一個人，盼這幢房屋能讓人們以視覺連結環保概念，並影響政府和專家學者。

「反抗滅絕」更譴責英國首相強生（Boris Johnson），不將頻繁發生的洪災視為緊急狀態，該組織更警告，今年冬天的洪水將影響更多住在低窪地區的民眾。

科學家預測，到2100年後，全球海平面恐會上升1到5公尺，艾希特大學氣候專家斯蒂芬．哈里森（Stephan Harrison）表示，無論我們決定如何減少碳排放量，我們的海平面都將顯著上升。

這幢房屋模型的建造者表示，盼能以視覺連結環保概念。（路透）

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