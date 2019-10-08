環團示威逾300人被捕 英相酸「一群不合作的普攏共」

2019-10-08 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕以改善氣候變遷為訴求的環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion），昨（7）日再發起大型公民不服從運動，多國民眾響應，光英國倫敦即傳出有逾300人遭警方逮捕。但該團體卻遭英國首相強森嗆聲是「一群不合作的普攏共（crusties）」。

據《路透》報導，環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）昨（7）日再度串連多國，包括英國、德國、奧地利、澳洲、法國、紐西蘭等，發起大型公民不服從運動，呼籲政府正視氣候變遷所帶來的危害，加強減碳政策。

報導指出，光是倫敦就累積有319名示威民眾被捕。但英國首相強森對此十分不以為然，他在昨日一場活動致詞中表示：「很遺憾的，維安人員其實希望我今天不要參加這場活動，他們說路上都是一群不合作的『普攏共』（Crusties）」。

強森說：「他們說我很有可能會被蛋洗。」這番言論今（8）日受到猛烈抨擊，示威人士認為這種言論對社會、對環境一點幫助都沒有。

示威民眾瓊斯（Diana Jones）向《路透》表示：「我們只是普通百姓，想表達對政府施政的不滿，尤其是針對氣候變遷的政策，政府應作為而不作為。」

據悉，強森所用的「Crusties」一詞為英國俚語，通常指「不依照社會規範生活、蓬頭垢面、雜亂無章、長期流浪的年輕人」，也衍生出一種硬核龐克搖滾風格稱「Crust punk」。

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