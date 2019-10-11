環團包圍《BBC》總部 要求以「二戰狀態」報導氣候變遷

2019-10-11 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕關注氣候變遷議題的環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）今（11）日傳出包圍英國《BBC》倫敦總部的消息，呼籲該公共媒體將氣候變遷視為如「二戰」般的緊急狀態報導，並向社會大眾說實話。

據《路透》報導，堅決對抗氣候變遷的環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion），提倡對現代社會的政治、經濟和社會結構進行反抗，以阻止氣候變遷將在全球帶來的災難性影響。

「反抗滅絕」今（11）日包圍英國公共媒體《BBC》的倫敦總部，要求該媒體將氣候變遷的議題，視為像「二戰」一樣的緊急狀況，加強報導、宣傳力度。

對此，環團發言人麥卡錫（Donnachadh McCarthy）表示：「我們聚集於此是因為《BBC》拒絕宣布『氣候緊急狀態』，且他們不斷將『高碳排放』的生活正常化、合理化，像他們的節目《頂級跑車秀》（Top Gear）就是一例。」

《BBC》發言人則表示她目前無法評論總部的安全問題，她拒絕為《BBC》的報導力度進行回覆。

據悉，近日來示威民眾已在倫敦多數進行非暴力的公民不服從抗爭，將自己的手黏在不同建築的玻璃、牆上。他們警告，若政府不採取行動，氣候變遷將會帶來災難性的飢荒和社會崩壞。

「反抗滅絕」的英國分會主要訴求政府將零溫室氣體排放的期限，從2050年提前至2025年。

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