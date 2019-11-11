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佔位子掉生意、人際更冷漠！ 「零電子」咖啡店禁用3C產品

咖啡店開始明文禁止顧客在店內使用筆記型電腦。圖為示意圖。（彭博社）

咖啡店開始明文禁止顧客在店內使用筆記型電腦。圖為示意圖。（彭博社）

2019-11-11 16:44:23

〔即時新聞／綜合報導〕帶著筆記型電腦或平板電腦在咖啡廳待一個下午，這可能是許多人的日常，但是在英國北倫敦的一間咖啡店，老闆莫哈耶（Mojgan Mohajer）決定禁止顧客在假日或尖峰時段於座位上使用電子產品。莫哈耶表示，經常收到客人抱怨自己找不到座位，因此才規定客人在店裡必須放下電子產品。

綜合外媒報導，莫哈耶希望透過限制電子產品的使用，不僅能使找不到座位的客人滿意，也能增加人與人之間的互動。不少人認同店家作法，但也有許多人不領情，英國雅虎生活風格（Yahoo Style UK）的副編輯史派特（Francesca Specter）就表示，這項限制是變相的霸凌想獨處的人。

史派特表示，當她試圖在店裡使用平板看新聞時，周圍的目光像是在逼迫她離開，當史派特將這樣的經驗分享到網路上，有許多咖啡業者也紛紛表示這樣的規定相當荒謬。莫哈耶則回應，她認為現代人在沒有電子產品的情況下無法好好享受生活，是一件令人難過的事。莫哈耶也提到，自己只希望打造一個舒適的環境，讓每位顧客都能享受食物，以及和親友相處的時間。

根據報導，在紐約的一間咖啡店則在店內禁止筆電的使用後，店內的氣氛變得更加活潑，顧客開始聊天，銷售更是成長了14％。

位於英國東南部布萊頓（Brighton）的另一家咖啡廳，也同樣實行店內零電子的規定，老闆亞籮共妲（Ronke Arogundade）表示，有許多店家認為提供免費的網路，能夠增加店內的生意，但事實上當顧客沉迷於電子產品時，反而打破了原本應該要有的人流循環。

報導顯示，越來越多的咖啡店希望提供顧客一個「無電子」的空間，包括禁止客人使用筆電、平板，或是店內不再提供無線網路的使用，希望能藉此恢復人與人之間的互動交流，改善科技冷漠的社會。

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