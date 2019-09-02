超商、咖啡店騎樓、庇廊全面禁菸 高雄市12月起開罰

2019-09-02 19:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市繼全市公車站、計程車候車亭禁菸後，9月1日起，更結合全市19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店業者，共1023家店面的騎樓及庇廊（上面沒樓層，只有遮蔽物覆蓋空間）全面禁菸，宣導期3個月，12月1日起開始違規取締。

衛生局今舉辦記者會，市府副秘書長張裕榮表示，打造更多無菸環境是市府努力的目標，也感謝業者積極響應，共同推動無菸環境，他也呼籲吸菸市民遵守禁菸規定，一同為健康把關。

衛生局表示，為讓民眾享受美食、購物時不受二手菸危害，9月1日起攜手連鎖便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等連鎖業者合作，在騎樓及庇廊全面禁菸。

衛生局說，騎樓與庇廊均指建築物地面外牆面至道路的空間，在上方有樓層覆蓋者，稱為騎樓，只有遮蔽物覆蓋者，則稱為庇廊，兩者所指空間及功能並無差異，習慣上稱騎樓，為減少市民對禁菸場所辨識混淆，故一併加入庇廊公告。

衛生局長林立人說，全世界對菸害防制有共識，禁菸範圍持續擴大，吸菸的害處不勝枚舉，呼籲吸菸民眾及早下定決心戒菸，如有戒菸需求，可撥打戒菸專線0800-63-63-63（免付費）諮詢。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法