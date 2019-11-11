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交通受阻、警闖校園丟催淚彈 教協呼籲港府宣布下午停課

香港大三罷引發全港騷動，有關當局呼籲教育局宣布下午停課。圖為已宣布停課的香港理工大學。（路透）

香港大三罷引發全港騷動，有關當局呼籲教育局宣布下午停課。圖為已宣布停課的香港理工大學。（路透）

2019-11-11 12:44:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港人今日（11日）發起「大三罷」（罷工、罷市、罷課），早上7點以路障、雜物或步行方式堵住道路，癱瘓各區交通，而各地也爆發警民衝突，甚至傳出警在大學施放催淚彈，多間大學宣布停課，香港教協呼籲教育局宣布下午停課。

綜合香港媒體報導，教協表示，今早多區交通嚴重受阻，也有嚴重衝突，教協接獲不少學校、教師及家長反映學生上課有困難，對上學期間的安全亦有憂慮，目前正聯絡教育局，建議當局盡快宣布尚未上學的下午校停課，以保障學童安全。

已有包括香港大學、中文大學、浸會大學、香港教育大學、公開大學及樹仁大學在內，多間大學宣布今天停課，教育界立法會議員葉建源，批警方在校內施放催淚彈，是非常之不尋常的做法，認為警方需要解釋。

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