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玻利維亞大選遭質疑舞弊 反對派呼籲總統下台
2019-11-11 01:51:02
〔中央社〕美洲國家組織公布報告指出，玻利維亞10月20日總統大選有許多「違規情事」。在大選奪下第2高票的反對派候選人梅沙今天便呼籲，現任總統莫拉萊斯應該請辭下台。
法新社報導，曾於2003年至2005年擔任玻利維亞總統的梅沙（Carlos Mesa）表示：「如果他還保有一點愛國心的話，就應該請辭下台。」
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路透社報導，玻利維亞反政府示威領袖卡馬丘（Luis Fernando Camacho）今天也呼籲莫拉萊斯（Evo Morales）下台。
卡馬丘還說，美洲國家組織（Organization of American States）的調查清楚證明選舉存在舞弊情事。
莫拉萊斯2005年首度勝選並於隔年就任總統，他又在上個月總統大選首輪投票跨越當選門檻，贏得第4個總統任期。
但美洲國家組織今天公布的專家報告指出，玻利維亞10月大選有嚴重違規舞弊情事，建議宣告這次受爭議的選舉無效，莫拉萊斯也隨即宣布將重新舉行選舉。