港監警會無獨立調查權！ 國際專家︰須成立有必然權力的獨立機關

香港警方在處理「反送中」示威上，一再出現執法失當等疑慮，引起港人憤慨。（法新社）

2019-11-10 16:02:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭爆發5個多月來，警察濫權、濫暴問題已成主要訴求，但港府堅拒設立「獨立調查委員會」，聲稱警察監督單位「獨立監察警方處理投訴委員會」（ICPP，監警會）可以處理外界疑慮，且也已聘用國際專家協助。然而，該專家小組近日卻直指，監警會缺乏獨立調查權力，仍須由有必然權力的獨立機關深入調查。

綜合香港媒體報導，監警會9月初公布的5名國際專家，分別來自英國、澳洲、加拿大及紐西蘭。其中，英國基爾大學自然科學研究院院長斯托得（Clifford Stott）8日在「推特」發表聲明，指專家小組已分析監警會調查能力，認為其權力及獨立調查能力均不足，面臨「結構性限制」，必須加強權力範疇，包括向警方及其他組織索取事實、迅速獲取警方重要文件，以及改善處理目擊證詞的能力。

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再者，由於監警會僅具監督性質，鑑於此次示威規模太大，其是否能做出改變警政的決定性貢獻，仍有待觀察。小組認為，若監警會能在短期內調整資源及程序，或許可做出具初步結論的臨時報告，有助於之後交由另一個有權力的獨立機構進行全面且深入調查。

此外，監警會前委員鄭承隆也認同國際專家小組說法，並建議政府引用《緊急法》擴大監警會權力，或儘快成立獨立調查委員會。「國際特赦組織」香港分會同樣認為，政府必須立刻成立調查委員會，否則難以平息暴力情況。

除了斯托得外，曾於2008年至2012年擔任職英國女王警察監察局總督察的奧康納（Sir Denis O'Connor），為國際專家小組主席。

另3名專家則包括紐西蘭警察行為獨立調查局（IPCA）主席杜靴迪（Colin Doherty）、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會（LECC）總監亞當斯（Hon Michael F Adams QC）及加拿大公民監察執法協會（ CACOLE）前主席麥奈利（Gerry McNeilly）。

香港民眾疾呼成立「獨立調查委員會」，以查清警察暴力情形，但港府堅拒。（美聯社）

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