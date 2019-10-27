港媒披露 港府考慮設獨立調查委員會

香港南華早報引述消息人士的話指出，倘若大眾不滿意監警會對港警使用武力的調查報告，港府會考慮成立獨立的調查委員會。（美聯社）

2019-10-27 05:30:00

「倘若大眾不滿監警會報告」

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報廿六日引述消息人士的話指出，倘若大眾不滿意警察監督單位「獨立監察警方處理投訴委員會」（ＩＣＰＰ，簡稱監警會）就港警在過去四個多月來的「反送中」抗議中使用武力的調查報告，香港特區政府會考慮應抗議人士要求，成立獨立的調查委員會。倘若成真，儼然是繼港府撤回逃犯條例修訂後，再度對反送中五大訴求做出讓步。

可能侷限調查特定事件

南早引述消息人士的話指出，港府高層正在考慮是否就調查港警動武成立獨立調查委員會，但首先還是要看外界對監警會報告的反應；倘若大眾不滿監警會的報告，港府會考慮成立調查委員會以回應大眾的擔憂。監警會的調查報告將於今年底出爐。消息人士還說，獨立委員會可能是調查近幾個月來的若干特定事件，而非今年六月反送中運動開始後的每一天所發生的事。

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一名港府內部人士告訴南早，港府目前仍以監警會的調查為主要重點，其後任何調查都只是補充、而非取代監警會的調查結果；不過，監警會之後的調查可能會針對監警會調查範圍外的領域，或是被監警會視為需要進一步調查的議題。根據香港特首林鄭月娥日前受訪時的說法，監警會的調查方向涵蓋幾個爭議事件，包括七月廿一日晚間發生的元朗襲擊事件。

港府若成立獨立調查委員會，形同是繼已被正式撤回的逃犯條例修訂草案後，再度對反送中抗議人士所提的五大訴求讓步。一度遭港府完全漠視的反送中抗議五大訴求，分別是撤回逃犯條例修訂草案、成立獨立調查委員會追究警方濫權、撤回對六月十二日及其後抗爭活動的「暴動」定性、釋放所有被捕抗爭者與撤銷其控罪，以及全面落實特首與立法會「真普選」。

消息人士還說，港府之所以會改變立場同意成立獨立調查委員會，在於美中貿易談判有所進展並可望簽署臨時貿易協議，華府可能將不再高調支持香港抗議；此外，港府可能成立獨立調查委員會以及多名香港自決派人士獲准參選區議會議員，也反映出北京當局對香港抗議的態度漸趨寬鬆。

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