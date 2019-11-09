科大生墜樓亡 三大謎團警說不清

市民祈禱希望周生度過鬼門關，卻不幸傳出壞消息。（美聯社）

2019-11-09 05:30:00

為何墜樓？ 警方何時到？ 阻撓救護？

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警方四日在香港新界西貢區將軍澳新市鎮公屋「尚德邨」附近發射催淚彈與「反送中」示威者對峙期間，造成香港科技大學學生周梓樂從尚德邨停車場三樓墜入二樓傷重不治，究竟施放催淚彈是否為造成周生墜樓之因，以及警方究竟何時進入停車場、是否延誤救護車救援，目前仍眾說紛紜。

本案最大疑點為警方何時進停車場。管理尚德邨停車場的房地產投資信託基金「領展」六日公布十段共長十小時閉路電視影像，四日接近凌晨一時五分才見防暴警察進入，與警方五日說法相符，而獲報前來救火的消防員零時五十五分就已抵達現場。但因領展出示的畫面皆由同一入口拍攝，明顯有「盲點」，啟人疑竇。領展八日又公布十多段閉路電視影像並配合警方調查。

請繼續往下閱讀...

在香港《蘋果日報》掌握到當晚經過現場的行車記錄器影像，指三日晚間十一時廿八分，停車場外至少停了三台警車，近廿名防暴警察分兩批由一處樓梯出入口步出，且任意穿越馬路朝警車走去，東九龍總區刑事總部警司胡家欣八日改口，坦承員警三日晚間十一時六至廿分曾進停車場處理「滋擾人士」，之後即轉往其他地點支援。而周生是於四日零時廿六分進入停車場、一時整離開，一時一分又返回、一分鐘後獨自步上三樓；接著，零時五十五分為一宗誤報火警事故而去的消防人員，在一時五分接獲墜樓消息，警方這時才進入現場。

東九龍總區高級警司傅逸婷和胡家欣八日一致強調，周生墜樓倒地以前，警方不曾與他共處案發現場，遑論喬裝黑衣民眾並推他下樓的可能性。至於五日說法錯誤，傅逸婷聲稱忙中有錯，「不好意思」。胡家欣則不排除警方催淚彈與周生墜樓的關聯，但在責任釐清前，否認「自己人查自己人」。

至於警方在路上妨礙急救以致周生傷勢惡化一說，消防處助理救護總長梁國禮八日澄清，救護員全程與現場員警毫無接觸，但曾因路上塞車及示威者擺放的路障而繞路；至於民眾聲稱救護車曾在路上受警車阻撓，其實是其他在示威現場待命的救護車為躲催淚彈而暫停。

香港科技大學師生八日聚集在校內廣場，哀悼周梓樂。 （美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法