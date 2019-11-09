港警濫暴「儼如土匪」 225入境事務隊員發聲明籲整肅警隊

與香港警察同屬紀律部隊的225位香港入境事務隊隊員發公開信要求，「整肅警隊，刻不容緩」。（美聯社）

2019-11-09 21:16:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續至今已150餘日，期間陸續有各行各業的香港市民發佈公開信。今日，與香港警察同屬紀律部隊的225位香港入境事務隊隊員發公開信要求，「整肅警隊，刻不容緩」。

根據該公開信全文，「一眾入境事務隊隊員」批評，香港警察近來種種行為「儼如土匪」、「形同流氓」。

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入境事務隊隊員表示，「我等同屬紀律部隊，深知對武力之使用限制，極有要求。」，在受訓期間，「教官三令五申，必須以眼親試胡椒噴劑之威力，毋忘切膚之痛，切勿濫用武力。此為克制，此為專業。然而政府及警方動輒以前線大壓力為由，縱容警暴，拖行市民，又向離散中之人群，作行刑狩獵式槍擊，又所執何法？克制專業何在？」

入境事務隊隊員批評香港警隊，「無紀律部隊之責，行秘密警察之實。及後擅闖民居，濫捕破壞，欺凌弱小，迫市民俯首下跪，行如納粹，形似皇軍，恬不知恥。」

該公開信表示，「押上公務員百年聲譽，對此我們絕不噤聲，亦絕不同流合污。」更要求，「整肅警隊，刻不容緩。」最後引用中國南宋末代宰相文天祥的〈正氣歌〉，「天地有正氣，雜然賦流形 時窮節乃見，一一垂丹青」。

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