重大突破！電子菸致死案 美疾管局：與維生素E醋酸酯有關

美國疾管局（CDC）發表檢驗結果指出，電子菸致肺疾或死亡案例，與維生素E醋酸酯有關聯。圖為電子菸示意圖，非當事人。（美聯社）

2019-11-09 22:26:10

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國電子菸39起致死、2千餘起肺疾案例，美國疾管局（CDC）昨（8）日發表檢驗結果指出，與常用於四氫大麻酚（THC）及其他電子煙產品中的添加劑維生素E醋酸酯（Vitamin E Acetate）有關聯。

據《CNN》報導，針對美國近期傳出多起電子煙導致肺疾或死亡案例，美國疾病管制與預防中心（CDC）副主任舒卡特博士（Dr. Anne Schuchat）昨（8）日發表重大突破，指罪魁禍首可能是添加劑維生素E醋酸酯，但稱仍需要進一步實驗確認。

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疾管局檢驗病患樣本顯示，29名分布於10州的病患驗出維生素E醋酸酯；THC及其代謝物在28人樣體中驗出23人；尼古丁代謝物在26人樣體中驗出16人。

維生素E醋酸酯進入肺部「極度黏稠」難以代謝

對此，CDC研究員皮克爾博士（Dr. James Pirkle）表示，維生素E醋酸酯若進入到肺部會變得「極度黏稠」，且容易殘留於肺部難以代謝。

此外皮克爾表示，部份樣體中檢驗不出THC是正常的，因為該化學物質本身較為容易代謝出肺部，然而卻有高達82%樣體檢驗出THC殘留，這點值得注意。

紐約州衛生機關9月已懷疑

報導指出，早在今年9月紐約州衛生中心就將電子菸所致的嚴重肺疾元兇，指向大麻電子菸產品中的維生素E醋酸酯，如今CDC的報告結果間接支持了當時的推論，但仍須進一步的實驗才能斷定。

維生素E醋酸酯非用以吸食

據悉，維生素E醋酸酯（生育酚醋酸酯）是人工合成的維生素E，成本較其他種類低廉，常被用以作為乳霜或營養補給劑使用。但專家警告，將維他命E塗抹在皮膚上、口服吞下肚，與吸入肺裡是「天差地遠」。

「不知道是什麼就不要抽」

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，最明智的做法還是，「如果你不知道菸裡面放了什麼，就不要抽」。

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