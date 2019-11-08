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「不值一試」 電子煙損肺傷心臟

研究顯示電子煙不利心臟。（美聯社）

研究顯示電子煙不利心臟。（美聯社）

2019-11-08 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國疾病管制中心（CDC）上月底公告全美「電子煙肺損傷」（EVALI）病例已累積多達一八八八起，歐洲心臟學會（ESC）旗下《心血管研究》（Cardiovascular Research）七日論文指出，電子煙對循環系統也有威脅，恐損害心臟及血管，不值得冒險嘗試。

電子煙主要由霧化器、俗稱「電子果汁」的煙油、電子主機和動力電池構成，引進歐美國家已十多年，在青少年之間蔚為風潮。根據世界衛生組織及CDC統計，電子煙用戶二○一一年為七百萬人，去年已增至四千一百萬人；截至上月廿九日，全美爆發一八八八起「EVALI」病例，另有卅七人死亡；美國有四分之一高中生嘗鮮過，兩年來成長逾十五％；吸食電子煙的十至十三歲中學生更在一年內增加一倍，其中約有一成甚至是在獲准的情況下使用。

參與研究的美國俄亥俄州立大學護理學院教授沃德（LorenWold）對此憂心忡忡，因成人已開始意識到，電子煙對健康的潛在風險非常高，青少年卻普遍還沒有這項認知。

沃德指出，電子煙不只釋放無害的水蒸氣，還含有尼古丁、微粒、金屬與香料，吸入恐導致發炎、氧化壓力、血流不穩等狀況：香煙中的尼古丁能增加血壓與心跳頻率，早已獲得證實；既有空氣污染研究也顯示，懸浮微粒進入循環系統後，對心臟有直接影響，粒徑小於一百奈米的超細微粒（UFPs）更與血栓形成、冠狀動脈心臟病、高血壓等疾病息息相關；遑論電子煙有致癌物甲醛，在老鼠實驗中已確認與心臟受損有關。

研究人員強調，口服被視為安全的多數物質，吸入人體恐引發全身效應，但人類目前知之甚少。幾乎沒人知道模仿薄荷、糖果、芒果或櫻桃等風味的電子煙化學調味香料，對健康存在何種潛在危害。吸入二手電子煙，以及暴露於牆壁、窗簾、布料中吸附微粒的環境，後果如何也還不明。總之，電子煙明顯「非無害」，「不值得冒險」一試。

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