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初代「萬寶路牛仔」過世 終生不抽菸為小孩辭代言人
美國香菸品牌「萬寶路」的初代牛仔代言人諾里斯，為香菸代言12年卻終生不吸菸，之後為了當自己小孩的榜樣，毅然決然辭去「萬寶路牛仔」的代言工作，諾里斯上週日在科羅拉多州的自家農場逝世，享年90歲。（圖擷取自太陽報）
〔即時新聞／綜合報導〕美國香菸品牌「萬寶路」（Marlboro）的初代牛仔代言人諾里斯（Robert Norris），為香菸代言12年卻終生不吸菸，之後為了當自己小孩的榜樣，更毅然決然辭去「萬寶路牛仔」的代言工作，據外媒指出，諾里斯上週日在科羅拉多州（Colorado）的自家農場逝世，享年90歲。
綜合媒體報導，諾里斯出生在芝加哥，從小就立志要成為牛仔，他18歲時開始養馬，21歲就移居到科羅拉多州買下屬於自己的農場，經營至今規模已達到6萬3000英畝的面積。
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「萬寶路」香菸起初專營女性市場，當年想到用「牛仔」的硬漢形象作為宣傳，以吸引男性客群消費，最終，「萬寶路」看上了貨真價實的牛仔諾里斯。在之後的12年間，諾里斯拍攝了無數的商業廣告與雜誌封面，並成為首位出現在歐美電視裡的「萬寶路牛仔」。
根據外電報導，諾里斯終其一生都不沾香菸，並常告誡他的子女說「我不想看到你們吸菸」，然而，有個小孩某日向諾里斯問道，「如果你不想要我們抽菸，那為什麼要拍香菸廣告？」諾里斯聽完當天就向「萬寶路」請辭代言人。
諾里斯回到自家農場後，重新擔任專職的牛仔，經常從事慈善工作，據外媒指出，諾里斯上週日於科羅拉多州的自家農場去世，享壽90歲，他與太太結婚65年，妻子已在2016年過世，兩人共育有2子2女，同時還有13個孫子女以及18個曾孫子女。