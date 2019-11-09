半數英國人認為 聯合王國10年內會瓦解

英國脫歐議題讓國內各區域間緊張關係升溫，最新民調顯示，有半數英國公民認為10年內現有的聯合王國將不復存在。（法新社）

2019-11-09 15:58:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國市調組織「易普索莫里」（Ipsos MORI）日前進行的民調顯示，50%的英國公民認為「大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國」（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland，簡稱聯合王國，通稱英國）在未來10年內將不會再以目前的聯合王國形式存在。

綜合外媒報導，英國於2016年進行全國性脫歐公投，並在52%對48%的微小差距決定脫離歐盟。然而以分區結果來看，英格蘭與威爾斯支持脫歐，蘇格蘭與北愛爾蘭支持留歐，也讓各區域間的緊張關係升溫。而今，眼看英國即將於明年1月31日前脫歐，蘇格蘭獨立以及愛爾蘭統一的呼聲也跟著水漲船高。

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易普索莫里於上月25日至28日之間，對1001名18歲以上的英國公民進行抽樣電話訪談，結果顯示，有50%民眾認為未來10年內現有的聯合王國將不復存在，僅有29%認為會繼續存在；作為對比，在2014年蘇格蘭獨立公投前，前者獲得43%票數，後者獲得45%。

易普索莫里蘇格蘭分部執行董事格雷（Emily Gray）表示，2014年進行民調時，距離蘇格蘭獨立公投只剩下3個月，當時聯合王國的未來也面臨激烈爭辯；但這份最新民調顯示，現今英國社會大眾對於這個國家未來的期望，已經比2014年時更加分裂。

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