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紐西蘭伴侶簽證條例惹議 大批印度裔民眾上街抗議

紐西蘭伴侶簽證修正條例和印度傳統文化相牴觸，引發大批印度裔民眾上街抗議。（法新社）

紐西蘭伴侶簽證修正條例和印度傳統文化相牴觸，引發大批印度裔民眾上街抗議。（法新社）

2019-11-09 13:12:25

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭過去一直被認為是對於移民相當友善的國家，但近日紐西蘭政府對於伴侶簽證的規則修訂引起了當地印度裔民眾的不滿。新的簽證規定，要求伴侶必須同居12個月，並提出證明以申請新的伴侶簽證。這項修訂被指控有種族歧視的疑慮，引發大批印度裔民眾不滿，甚至為此走上街頭，希望政府能收回修改條例。

綜合外媒報導，紐西蘭政府日前修改伴侶簽證規定，未婚的伴侶雙方，必須提供兩人已同居12個月的證明，才能夠申請新的伴侶簽證。對此，目前居住在紐西蘭的印度裔民眾感到非常不滿，這項修訂將使得印度裔民眾的伴侶獲得簽證的機率大大下降，因為依照印度傳統的文化，伴侶雙方在婚前不能有同居的行為。

報導指出，上週有大批的印度裔民眾走上奧克蘭街頭，抗議政府的決定，認為這樣的修訂是不尊重不同民族的文化。

報導提及，有許多印度人婚姻都是由父母打理的，伴侶雙方在婚前連見面都經常是由父母安排。現場的印度裔示威者內哈（Neha）說，曾提出伴侶簽證的申請卻在9月被駁回，原因是雙方相處時間過短，紐西蘭政府所要求的伴侶關係，是他在印度文化中從未見過的。

紐西蘭首個民粹主義政黨紐西蘭第一黨試圖加速伴侶簽證修正條款的通過，議員瓊斯（ Shane Jones）不以為然表示，若是印度裔民眾不滿意這項移民政策，他們可以選擇離開紐西蘭。

紐西蘭移民部長李．加洛威（Iain Lees-Galloway）回應，他接受這些批評的聲浪，並且會重新審查這項決議。

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