美國限制中官員赴美簽證 中國氣炸：勸美撤銷相關決定

2019-10-10 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院8日宣布，針對「監禁或虐待」新疆維吾爾、哈薩克族人或其他穆斯林少數民族「負責或同謀」的中國政府和中共官員，實施簽證限制。中國外交部痛批美方「干涉內政」，奉勸美國撤銷相關決定。

中國外交部發言人耿爽9日在例行記者會上表示，中國已經向美方提出嚴正交涉，表明了嚴正立場，願再次強調，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉，新疆也根本不存在美方指稱的所謂人權問題，無論美方以何種藉口在涉疆問題上對中方實體和人員實施何種限制，都嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方都堅決反對。

他指出，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律，也符合國際實踐，這些措施受到2500萬新疆各族人民的廣泛支持，也為國際反恐事業作出了積極貢獻。

耿爽強調，美方罔顧事實，圍繞涉疆問題對中國大肆誣衊抹黑，為干涉中國內政蓄意製造藉口，干擾新疆反恐努力，阻撓中國穩定發展，只會讓中國人民和國際社會進一步認清他們的險惡用心，「我們奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

《路透》報導引述知情人士透露，中國將對此展開「報復行動」，將制定一份與美國軍方和中情局有關的機構與人權團體清單，並將這些機構的僱員列入「簽證黑名單」，限制任何受雇於美國情報機構及人權團體的美國人，以及受到上述兩團體資助的美國人進入中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法