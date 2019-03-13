紐西蘭十月起實施ETA 外交部提醒國人免簽也需申請

2019-03-13 15:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕紐西蘭將自今年10月起，實施「電子旅行授權」（ETA）制度。外交部提醒國人，以免簽證方式前往紐西蘭、或到紐西蘭轉機，務必事前上網申請取得ETA。

紐西蘭移民局近日宣布，自今年10月1日起，強制實施「電子旅行授權」（Electronic Travel Authority, ETA）制度，適用免簽證入境紐國的60個國家，包含我國在內。

外交部發布領務訊息提醒國人，無論搭機、轉機或乘坐郵輪赴紐西蘭，均需事前上網申請取得ETA；ETA將自今年7月起開放申請。

外交部領務局說明，紐西蘭ETA效期為2年，透過手機App申請為9紐幣（約新台幣190元），網頁瀏覽器申請費用為12紐幣（約新台幣253元）。紐國移民局公告也同步宣布，將隨ETA一併徵收「國際旅客保育及旅遊稅」（International Visitor Conservation and Tourism Levy），費用為35紐幣（約新台幣736元），效期與ETA相同；亦即只要ETA有效，IVL也將有效。

此外，航空公司或郵輪機組員適用的ETA及IVL與一般旅客不同，詳情請於紐西蘭移民局官網（https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/government-confirms-electronic-travel-authority-details）查詢。

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