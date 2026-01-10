羅智強提案國家出錢都更成功國宅 林智群：拿國家錢買票、圖利有錢人

賴中強發文質疑，國民黨立委羅智強提案，要求將1996年2月以前興建完成的都算入老舊眷村，且要由國家出錢改建都更。律師林智群也發文批評，用國家的錢幫有錢人都更？（資料照）

經民連智庫召集人賴中強發文質疑，國民黨立委羅智強提案，要求將1996年2月以前興建完成的都算入老舊眷村，且要由國家出錢改建都更。律師林智群也發文批評，用國家的錢幫有錢人都更？那些房子早就不是國家擁有，干國家什麼事情？一日國宅、終身國宅嗎？

賴中強在臉書發文指出，「土匪！成功國宅大樓也算老舊眷村，羅智強要國家出錢改建」。他表示羅智強提案《國軍老舊眷村改建條例》第三條草案，只要1996年2月以前興建完成的都算老舊眷村，要由國家出錢改建都更。

賴中強對此砲轟，「你不生氣嗎？今日（9日）排入院會議程，最快下週二闖關三讀！」

林智群在臉書也發文指出，他住過成功國宅，是在大安區裡面的精華地段（敦化南路跟復興南路之間），有38棟15-25樓的電梯大樓，裡面有超市、郵局，中庭非常大，可以踢足球的那種，附近就是捷運。且那裡的房子，坪數有大有小，現在市價超過3000萬元，屋主身價都比98%的台灣人民高。

林智群質疑，羅智強提案要修法（增加預算），用國家的錢幫他們（有錢人）都更？那些房子早就不是國家擁有，而是私人資產，要都更，住戶自己跟建商談，干國家什麼事情？一日國宅、終身國宅嗎？

林智群也批評，拿國家的錢買票，圖利天龍國有錢人自己人（那裡藍得很），真噁心！他也質疑，他的基隆老家也40年了，政府要不要出錢幫忙改建啊？並批國民黨就是這麼垃圾、劫貧濟富。

