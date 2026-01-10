為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    超過黃金72小時 海陸空持續搜救飛官辛柏毅

    2026/01/10 11:54 記者花孟璟／花蓮報導
    昨晚過後，搜索空軍落海飛官辛柏毅任務就已過了黃金72小時，但空軍、海軍以及海巡單位都沒有放棄，持續派遣飛機、船艇在海上徹夜搜尋。（海巡署提供）

    空軍第五聯隊飛官辛柏毅蜜月後回台2天就升空進行夜航訓練，不幸於花蓮豐濱鄉外海墜海，從雷達光點消失，至昨晚間8點超過72小時，迄今天中午則已達88小時，空軍、海軍、陸軍及海巡署今日持續派機艦進行搜救。

    今天東部海域天氣放晴，海象也比前幾天平穩，花蓮浪高0.8公尺、風力1級、陣風2級，海流流向往東北，空軍第五聯隊今天統計，搜救兵力包括空軍6架次、海軍兩艘，以及地面部隊包括海巡署岸巡人員183人，以及陸軍輕、中型戰術輪車47輛次，今空勤總隊沒有派機，海巡署也有6艘艦艇支援。

    海巡署強調，冬季的花蓮外海有東北季風、黑潮影響，渦漩流向變動迅速且複雜，搜索行動由海軍統籌規劃各艦船艇搜索海域，海巡艦艇依指揮體系協同執行，即時以現場海象及第一天投放的救難測流浮標精準掌握海流變化、調整搜救範圍，搜救決策都是基於科學數據及專業判斷，呼籲各界切勿以訛傳訛，支持海軍及海巡的搜救專業，維護第一線人員工作士氣。

    海巡署船艦徹夜搜索F-16V辛柏毅飛行員下落。（海巡署提供）

    海巡署船艦徹夜搜索F-16V辛柏毅飛行員下落，一直到天亮。（海巡署提供）

