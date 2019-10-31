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土耳其提升我國人簽證待遇 電子簽可多次入境
2019-10-31 21:02:35
〔記者呂伊萱／台北報導〕土耳其政府自10月26日起，將台灣人赴土耳其電子簽證（e-visa）待遇，由單次入境提昇為多次入境。外交部今對此簽證便利措施表示歡迎。
外交部今天發布新聞稿指出，駐台北土耳其貿易辦事處10月30日通知外交部，土耳其政府自10月26日起，進一步改善給予我國人電子簽證待遇，由單次入境提昇為多次入境。
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外交部說明，凡持用我國普通護照的國人，只要符合申請要件，即可免費獲發效期6個月、多次入境、停留期限1個月的土耳其電子簽證。
外交部並表示，對土耳其此項進一步的簽證便利措施表示歡迎，也將秉持互利互惠原則，在兩國現有互信基礎上，持續提昇我國人簽證待遇，並促進雙邊各領域合作交流，強化兩國實質友好關係。
我國與土耳其自2013年5月15日起實施互予落地簽證及電子簽證待遇，實施至今人民往來均顯著成長。根據觀光局統計資料，我國每年約有9萬人次赴土耳其，土耳其成為我國人旅遊、洽商及中轉歐洲、非洲各國的熱門地點。