解碼最古老食譜 學者煮出4000年前燉羊肉

國際團隊解碼楔形文字泥板食譜。（示意圖，法新社資料照）

2019-11-08 23:03:53

〔即時新聞／綜合報導〕精通食品化學、烹飪歷史和楔形文字的國際團隊正在努力透過泥板上的楔形文字，重製世界上最古老的食譜，為世人重現4000年前的燉羊肉佳餚。

根據英國廣播公司BBC報導，這些楔形文字泥板都來自美索不達米亞地區，包括巴比倫和亞述。而在收集到的泥板中，最古老的3塊泥板可以追溯到大約公元前1730年，第4塊則大約是在730年左右；年限較久遠的3片泥板中，列出了多達25種燉湯和肉湯的配方成分。

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哈佛大學食品化學專家皮亞．索倫森（Pia Sorensen）和科學與烹飪研究員帕特里夏．尤拉多．岡薩雷斯（Patricia Jurado Gonzalez）表示，若把4000年前的食譜和現在做比較，「食材幾乎相同，從物理學的角度來看，製作過程也一樣。」

岡薩雷斯說，有的食譜只有4行文字，無法直接應用，需要透過科學方法得到成份和比例。食品科學家根據對人類口味的研究，以及他們假設的正確食譜配料，猜測最貼近真實配方的比例，重現了最接近4000年前的食譜。

團隊據研究表示，在數千年的歷史中，美索不達米亞的廚師們就擁有精湛的廚藝，且能夠烹飪出各式美味佳餚。

國際團隊解碼楔形文字泥板食譜。（圖片擷取自BBC）

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